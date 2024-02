Etický kodex poslance by měl kultivovat jednání sněmovny. Reaguje na hrubé chování zákonodárců

Pomoci v rozhodování a také pozvednout úroveň debaty ve sněmovně by mohl nový kodex. Skupina složená z koalice i opozice ho v týdnu představila výboru. „Ambice byla taková, abychom na jedno místo shromáždili jakousi skrumáž pravidel chování, pravidel povinností, práv poslance. Nějakým způsobem je definovali,“ řekl místopředseda mandátového a imunitního výboru Pavel Staněk (ODS).

„Ta finální verze je taková, že ji rozešleme k uplatnění případných připomínek těm, kteří byli nepřítomní,“ doplnila předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO).

Mandátový a imunitní výbor bude o pravidlech pro poslance jednat opět příští týden. To už by jeho členové měli o návrhu definitivně hlasovat.

Opoziční hnutí SPD materiál nepodpoří. „Jsme přesvědčeni, že etický kodex je nadbytečný, nepotřebný a že pro práci poslance nám stačí jednací řád Poslanecké sněmovny,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu SPD a člen mandátového a imunitního výboru Radek Rozvoral.

Naopak u zbylých klubů dokument podporu má. „Já neříkám, že je to něco zázračného, co úplně změní chod sněmovny v tuto chvíli. Ale myslím si, že je to dobrá věc, která může přivést k zamyšlení jednotlivé poslance,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a člen mandátového a imunitního výboru Aleš Dufek.