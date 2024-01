Sněmovna kvůli obstrukcím řeší změnu jednacího řádu. Pomohl i nález Ústavního soudu

Ve sněmovně se nyní debatuje o obstrukcích, a to ve spojitosti se středečním nálezem Ústavního soudu, který řekl, že dlouhé bezobsažné projevy nemohou sněmovnu paralyzovat. Podle kabinetu by se tak mohl změnit jednací řád. Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka nemůže Ústavní soud diktovat, jak dlouho může opozice mluvit, o tom rozhoduje sněmovna. Premiér Petr Fiala (ODS) naopak doufá v to, že si opozice verdikt Ústavního soudu s pokorou přečte, což bude mít dlouhodobý vliv na dění ve sněmovně.

„Neporušujeme ústavu. Ústavní soud řekl, že nepřijímá náš argument, který my jsme sdělili na té bázi, že jsme nemohli déle mluvit. Říkal: .Ne, vy jste mohli déle mluvit a mluvili jste dlouho.' Tím je to pro mě uzavřené,“ uvedl Havlíček s tím, že Ústavní soud nemůže říkat, jak dlouho budou, či nebudou opoziční poslanci mluvit.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) v pořadu Interview ČT24 zmínil, že Ústavní soud nepřijal argument ANO, že byli zkráceni na svých právech, když vládní většina omezila dobu řečnění. Podle něj to však neznamená, že opoziční poslanci nemohou dlouho mluvit. To rozhodnutí podle něj Ústavnímu soudu nepřísluší.

„Já jsem celou dobu říkal opozici: ,Nedělejte to tak často, nechoďte každé dva měsíce s tím, že tohle je zásadní.' (...) Opozice nechtěla poslouchat, co jim říkám, a tohle je výsledek. Ústavní soud řekl, že vládní většina má právo to prosadit,“ uvedl pro ČT24 poslanec ODS Marek Benda. Dodal, že nástroj, kdy vláda nechává opozici v určitém rozsahu promluvit a pak si řekne, že se jde na pevné hlasování, se dá využívat.

„To, jestli zde my nebudeme hovořit pět hodin, tři hodiny nebo dvacet hodin, to záleží na nás nebo samozřejmě na parlamentu,“ podotkl s tím, že poslanci mluví a pak rozhodne sněmovna, jestli má být konec. „My s tím nebudeme souhlasit, ale Ústavní soud jim (vládě, pozn. red.) dal nyní za pravdu, ano, bylo to provládní rozhodnutí, my to musíme respektovat, byť s tím nesouhlasíme,“ dodal.

Neví, proč by mělo být opoziční hnutí kráceno na možnosti mluvit. „Podívejte se na jiné parlamenty. Ve Spojených státech je to daleko horší. Je to demokratický nástroj. My nevyzýváme nikoho, aby chodil do ulic, aby dělal nepokoje,“ uvedl s tím, že se hnutí chce bavit na parlamentní úrovni. Podle něj je iluze, pokud si někdo myslí, že strana, která má pětatřicet procent v preferencích a sedmadvacet z posledních voleb, bude „stát v koutě a šoupat nohama.“ „Je tu tendence, kdy nám tříprocentní strany říkají: ,Vy už ne.'"

Premiér Petr Fiala už zmínil, že nález Ústavního soudu bude mít dlouhodobý vliv na dění ve sněmovně. „Zvlášť za předpokladu, že si opozice rozhodnutí i jeho zdůvodnění s určitou pokorou přečte,“ řekl. Přál by si, aby sněmovna byla efektivnější. Předpisy včetně jednacího řádu musí garantovat práva parlamentní menšiny, která je ale nesmí zneužívat, dodal. „Není ve prospěch lidí v této zemi, když nemůže sněmovna jednat o běžných zákonech, ale je neustále vystavována obstrukcím,“ uvedl.

Pevný čas hlasování využily k ukončení obstrukcí i předchozí koalice. Například v roce 2019 kabinet v čele s Andrejem Babišem (ANO) takto prosadil zvýšení daní z neřesti. O tři roky dřív zase vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) stejným způsobem schválila zavedení EET.