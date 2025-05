Kvůli hmyzu volejte jen při ohrožení zdraví, apelují hasiči

Narůstá počet případů, kdy se lidé obracejí na hasiče se žádostí o pomoc při likvidaci vos, sršní nebo rojů včel. Podle nich by ale měli zvážit, kdy na tísňovou linku volat. Obracet by se na hasiče měli, pouze pokud hmyz akutně ohrožuje zdraví. Když tomu tak není, měl by problém řešit správce daného prostoru, obecní úřad nebo specializovaná firma.