Do Evropy poprvé pronikl invazní druh obrovských sršní

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Ecology and Evolution , Science News

Královna sršně Vespa soror může měřit až 4,6 centimetru, dělnice „jen“ 3,5 centimetru. Až doposud nedokázaly opustit svou domovskou Asii, nyní se ale našly opakovaně v Evropě. To může naznačovat, že na tomto kontinentu také přezimovaly.

Sršně Vespa soror české jméno nemají. Nebyl k tomu až doposud důvod, vyskytují se totiž normálně v tropických oblastech Asie. Klimatické podmínky Evropy jim nevyhovovaly, neměly v nich šanci přežít. To se ale změnilo, když se kontinent oteplil natolik, že zde tento velký agresivní hmyz možná dokonce i překoná zimu.

Nedávno totiž španělští vědci oznámili objev čtyř exemplářů Vespy soror. Pokud by se jim podařilo na kontinentu uchytit a vytvořit zde stabilní populace, znamenalo by to hrozbu pro ostatní druhy hmyzu – a vzhledem k bolestivosti jejich bodnutí i nepříjemnou změnu pro člověka.

Tento objev je „trochu znepokojivý“, uvedl pro odborný časopis Science News entomolog Phil Lester. Vespa soror je podle něj známá tím, že napadá další druhy hmyzu. „Napadá hodně druhů, včetně jiných vos, hmyzu, a dokonce i malých obratlovců, jako jsou gekoni. Takže pokud se v Evropě usadí a bude se jí dařit, může se z toho stát opravdu problém,“ upozornil Lester.