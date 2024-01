Opozice neměla pravdu v ničem, řekl Stanjura k rozhodnutí Ústavního soudu. Podle Schillerové hrála vláda vabank

Rozhodnutí Ústavního soudu přijímáme s pokorou, řekl v pořadu Události, komentáře ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a dodal, že krok o zpomalení valorizace penzí nebyl jednoduchý. „Nečinili jsme to rádi, ale udělat jsme to museli s ohledem na budoucí vývoj důchodového systému,“ dodal s tím, že se nyní ukázalo, že opozice neměla pravdu v ničem. Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová zopakovala, že rozhodnutí soudu je třeba respektovat. Zároveň je zklamaná lidsky i jako právník, protože čekala celou řadu právních argumentů, které nalezla jen u třech soudců, kteří se vyslovili proti zamítnutí návrhu poslanců ANO.

Koalice to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností. Poslanci ANO se domnívali, že kabinet zasáhl do práv důchodců. Kvůli inflaci prý měli nárok na výraznější růst penzí. Navíc podle ANO vládní většina zneužila stav legislativní nouze.

Schillerová podotkla, že současný nález byl i o budoucnosti pětikoalice. Vláda podle ní hrála naprostý vabank. „Vy jste ty peníze nedal do rozpočtu, měl jste tam nulu a měl jste počítat s dvaceti miliardami, což vyplývalo z fiskálního výhledu ministerstva financí, upozorňovala vás na to Národní rozpočtová rada,“ podotkla Schillerová s tím, že kdyby Ústavní soud takto nerozhodl, tak by v rozpočtu dvacet miliard chybělo. Stanjuru také zkritizovala za výrok, že neměl plán B, ale podle ní „ministr financí má řídit veškerá rizika“.

Zmínil, že se zástupci vlády i nezávislých institucí snažili před soudem pečlivě vysvětlit celou situaci. „Shodli se, že ta situace byla překvapivá, nikdo tehdy nečekal tu inflaci tak vysokou,“ podotkl s tím, že padla celá řada argumentů. „Rozhodnutí bylo precizní. To, co jsme slyšeli při rozhodnutí nálezu, bylo srozumitelné. Samozřejmě pro právníky je důležitý celý text, mnoho desítek stran. A to budou všichni ještě určitě analyzovat – jak opoziční, tak i vládní strany. A co je důležité, opozice neměla pravdu v ničem,“ dodal.

„Udrželi jsme reálné příjmy penzistů, neklesla jim životní úroveň. To všechno kvitoval Ústavní soud, včetně toho manévru, že jsme více zvýšili ty nejnižší penze, že jsme přivřeli nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími důchody. To ocenil Ústavní soud ve svém rozhodnutí, takže nám dal za pravdu,“ uvedl Stanjura. Zároveň si nemyslí, že by byl zákon prosazen „na sílu“. Zmínil ale, že vždy jde něco udělat jinak a podle něj měla vláda své kroky lépe vysvětlovat.

Schillerová oponovala, že zákon o zpomalení valorizace penzí vláda „na sílu“ prosadila. „Máte plno nástrojů a umíte je používat k tomu, jak legislativní proces zkrátit, takže mi neříkejte, že byste to nezvládli klasickým procesem, prostě bylo to přitažené na sílu a my jsme chtěli znát odpovědi. Známe je, já jsem řekla, že to respektuji, ale nemyslím si, že to bylo v pořádku. Mám právo na jiný právní názor,“ uvedla.