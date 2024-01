Nejvíc jsme se shodli v tom, že opozice měla na debatu o penzích dost času, říká ústavní soudce Šimíček

Ústavní soud konstatoval, že vláda při projednávání valorizace penzí legislativní nouzi nezneužila, protože platily „mimořádné okolnosti“. Zároveň ale podotkl, že kabinet měl daleko lépe pracovat s predikcemi vysoké inflace. To se dle Šimíčka nevylučuje. „V nálezu je to odůvodněné. To, že byly varovné predikce, je pravda. Ale zároveň jsme v nálezu řekli, že vláda neporušila žádnou svoji právní povinnost,“ podotkl.

Třeba na podzim roku 2022 se podle něj predikce někdy navzájem lišily, ke konci roku navíc došlo k utlumení inflace. „To, že v lednu inflace bude, že pravděpodobně překročí hranici pěti procent, se očekávalo. (…) Ale to, že bude více než dvojnásobná, bylo skutečně překvapení,“ doplnil.

Otázka hospodářské škody

Například Jan Svatoň ve svém disentním stanovisku podotkl, že podmínky projednání napadených zákonů ve stavu legislativní nouze dle jeho názoru naplněny nebyly.

Šimíček připomněl, že stav legislativní nouze jde vyhlásit ve třech případech. „Otázka bezpečnosti státu, zásadního porušení lidských práv a pak právě otázka hospodářské škody,“ vyjmenoval s tím, že první dva případy logicky ve hře nebyly.

„V případě hospodářské škody bylo i v průběhu jednání zjištěno, že pokud by vláda věděla, že se bude jednat o necelých dvacet miliard, tak byla připravena to pokrýt z mimořádných rozpočtových výdajů, případně přesunem z jiných kapitol. Problém byl ale dlouhodobější, protože valorizace v roce 2023 by se týkala sedmi měsíců, ale tento rok by se to již propsalo do vyměřovacích základů, už by to bylo dvanáct měsíců, a takto bychom mohli pokračovat,“ podotkl.

Otázkou dle Šimíčka je, zda kdyby mimořádná valorizace proběhla, jestli by kterákoliv vláda byla ochotna prosadit takovou zákonnou změnu, která by snížila nárokovatelnou výši důchodu.