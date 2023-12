Od ledna se důchody zvednou všem stejně. Podle opozice je valorizace nedostatečná, chce vyšší růst

„Růst důchodů je vždycky nad růstem cen, což znamená, že životní úroveň našich důchodců je valorizací zajištěna dostatečně. Pokud nám přestala růst inflace, za což jsme rádi, tak se to odrazilo v tom, že není růst zásluhové části důchodů,“ vysvětluje vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hned na začátku příštího roku přitom bude o penzích rozhodovat Ústavní soud. Hnutí ANO totiž napadlo jejich letošní červnové navyšování, které vláda přibrzdila. Oproti předpokladům to bylo zhruba o tisíc korun.

„Vláda se rozhodla pošlapat jednací řád sněmovny, ústavní pořádek, pošlapat práva, která vznikla na základě té obrovské inflace,“ hřímá bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Desátého ledna se i ona chystá na jednání Ústavního soudu. Ten si jako svědky předvolal i ministry financí a práce a sociálních věcí.

Penze rostly opakovaně

„To není mimořádný výdaj, který by se nepromítal do dalších valorizací, a v tom byl největší problém. To nebyl ani problém roku 2023, ale zejména všech následujících let,“ upozorňuje šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS).

Zástupci vládní koalice věří, že u Ústavního soudu uspějí. Zároveň argumentují tím, že důchody v posledních letech opakovaně rostly. A to i mimořádně. Ještě na konci roku 2021 byl průměrný důchod 15 425 korun. V porovnání s lednem 2024 tak vzrostl o více než 5200 korun.