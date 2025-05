Springsteen versus Trump. Střetly se rozdílné idoly amerických dělníků

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , AP , Channel 4 , Deadline , The Washington Post , Los Angeles Times , The Nation

Americký prezident Donald Trump a rocková hvězda Bruce Springsteen jsou oba sedmdesátníci a sousedé z New Jersey, oba oslovují bílou dělnickou třídu, a přesto je dělí vzájemná averze. Muzikant Trumpovu vládu nedávno onačil za zkorumpovanou a neschopnou, vrcholný politik zase rockera zesměšnil videem, v němž ho srazí k zemi golfovým míčkem.

Bruce Springsteen s The E Street Bandem zahájil v květnu evropskou koncertní šňůru nazvanou Land of Hope & Dreams Tour, která ho mimo jiné zavede v polovině června i do Prahy. Z úvodního koncertu v Manchesteru vznikla digitální památka v podobě EP vydaná tento týden ve středu.

Obsahuje mimo jiné čtyři živě nahrané písně – a také hudebníkovy projevy k publiku, v nichž kritizuje „zkorumpovanou, nekompetentní a vlastizrádnou administrativu“ amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump ještě tentýž den na sociálních sítích zveřejnil satirickou videomontáž sestříhanou ze záběrů, jak hraje golf, a Springsteenova pádu na pódiu. Na zem se hudebník díky kouzlu střihu svalí po zásahu míčkem, který prezident odpálí.