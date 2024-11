Landovský: Dvě procenta na obranu jsou minimum. Chybí těžká brigáda, míní Koten

Podle Landovského je povolební symbolika zásadní. Míní, že pro Trumpa bude důležité hlavně to, zda Česko plní a bude plnit závazek vydávání dvou procent HDP na obranu. „Trump se bude snažit, aby Amerika byla silná a promlouvala do světového dění jasným tónem,“ sdělil. A to je podle něj něco, co Evropa i svět potřebují. „Ameriku potřebujeme víc než kdy jindy. Myslím, že Trump, dejme mu šanci, bude nakonec velmi dobrým prezidentem USA a bude pro svět dobrou zprávou,“ věří bývalý velvyslanec při NATO.

Nutné dozbrojení armády

Podle Kotena se armáda musí modernizovat, chybí těžká brigáda a čeští vojáci mají zastaralé nebo nedostatečné vybavení, nákupy vlády v této oblasti ale zároveň kritizuje. „(Nákupy) soutěžíme dráž než ostatní státy,“ tvrdí. Chce také vidět více spolupráce s českým průmyslem, aby zakázky zůstávaly v tuzemsku.

„Pokud budeme schopni využít alespoň ta dvě procenta, tak to bude posun v obranyschopnosti Česka,“ prohlásil. Důležité je podle něj také soustředit se na to, aby Česko nahrazovalo techniku, kterou vyváží na Ukrajinu. To by ale trvalo několik let, upozorňuje. Nákup letounů F-35 podle něj nedává smysl, jelikož je Česko obdrží až za několik let, je naopak potřeba nahrazovat to, co lze, už teď a soustředit se tak na dozbrojení armády, míní.

Podle Landovského není Česko připraveno ani na třicet dní intenzivních bojů, což nařizují předpisy NATO. „Nejsou ale připraveny ani jiné země a je to samozřejmě špatně, jelikož z Ukrajiny víme, že válka trvá mnohem déle,“ akcentuje. Navíc obranný průmysl není schopný se rychle adaptovat na válečný stav a začít vyrábět, což Landovský považuje za zklamání a velký problém. Důležitá je podle něj nejen dlouhodobá stabilita výdajů na obranu, ale i schopnost peníze na obranné prostředky skutečně efektivně vynaložit.