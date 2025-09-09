Ve sněmovně probíhá první poprázdninová a zároveň zřejmě poslední řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami. Podle programu by se poslanci měli zabývat dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Kvůli dlouhým vystoupením k návrhu programu se jednání zřejmě protáhne do večerních či nočních hodin. Poslanci si už v úvodu schůze odhlasovali jednání i po 21. hodině. Jako první vystoupili ministři, kteří prezentovali své údajné úspěchy v úřadu.
ŽivěPiráti na poslední sněmovní schůzi kritizují vládu za bitcoinovou kauzu
Hned po zahájení schůze se lídr ANO Andrej Babiš chtěl ujmout místa u řečnického pultu, podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se však s přednostním právem nepřihlásil správně a nebyl tak první na řadě. I přes opakované apely Pekarové Adamové však odmítal opustit řečniště a přetahoval se o mikrofon, kde se k němu připojil také šéf SPD Tomio Okamura. Předsedkyně dolní komory Babiše neustále ujišťovala, že činí v souladu s jednacím řádem sněmovny, a hrozila mu i vyvedením z jednacího sálu.
S návrhem na doplnění programu schůze na úvod vystoupil Michal Zuna (TOP 09), který zastupoval šéfa stranické frakce Jana Jakoba. Chtěl, aby dolní komora projednala etický kodex poslance. Poukazoval na to, že ve sněmovně často vystupují lidé, kteří dělají z řečniště jeviště pro dezinformace a polopravdy.
Ministři hájili své kroky
V debatě s přednostními právy vystoupili nejprve ministři, jako první šéf resortu životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Hovořil o situaci v Jiříkově, kam německá firma nelegálně dovezla odpad. Podle něj čeští poslanci přispěli tlaku na německé úřady, které nyní pracují na jeho likvidaci. Mluvil také o programu nová zelená úsporám či přípravách na povodňové situace ve spojitosti se změnou klimatu.
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na úvod svého vystoupení vrátil k incidentu na začátku zřejmě poslední schůze. Doplnil, že se vedení sněmovny dříve nedohodlo na pořadí vystoupení přednostních řečníků, a proto rozhodoval čas podání přihlášky. Dohodu podle něj zablokovali Piráti. Poté ve svém projevu hájil správnost důchodové reformy, bez níž by se podle něj penzijní rozpočet propadl do velkého deficitu.
Šéf resortu průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) hovořil o kondici českého hospodářství, řekl, že se ekonomice daří, rostou reálné mzdy, a zmínil i nezávislost Česka na ruském plynu. Realita je tak podle něj ve velkém kontrastu s vizí „spálené země“, kterou prezentují „prodavači strachu“, jak nazval opozici.
Následně vystoupil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a poté šéfka resortu spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Podle ní ministerstvo v ohledu bitcoinové kauzy učinilo všechny kroky, které mělo a mohlo, a nyní je další postup v rukou orgánů činných v trestním řízení a bere ji tak za uzavřenou kapitolu. Stát se může z chyb v bitcoinové aféře poučit, míní.
„Byla bych nerada, kdyby celé ministerstvo spravedlnosti a celá justice byly vnímány jen prostřednictvím bitcoinové kauzy,“ řekla Decroix s tím, že se resortu řada věcí podařila prosadit. Jako příklad uvedla novelu trestního zákoníku, projekt spravedlivá spravedlnost, který má za cíl novelu vysvětlit občanům, či reformu rodinného práva nebo redefinici znásilnění.
Piráti tepali vládu za bitcoinovou kauzu
Jako první z opozičních řad se ke slovu dostala místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti), která úplnost vysvětlování bitcoinové aféry před poslanci zpochybnila. Podle ní je nedostatečné a v rozsáhlém vystoupení žádala, aby ministerstvo zveřejnilo audit a kompletní časovou osu. Na projev pirátské poslankyně navázal její stranický kolega Jakub Michálek.