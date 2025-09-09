„Chceme, aby ministryně (Eva) Decroix (ODS) vysvětlila kauzu včetně časové osy, aby bylo jasné, odkud se to vzalo, jak se to mohlo stát, že tady vznikla škoda,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib v Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Kručinskou v souvislosti s návrhem na zařazení bitcoinové kauzy na poslední řádnou schůzi Poslanecké sněmovny před volbami. V rozhovoru také zmínil, že Piráti chtějí do budoucna prosadit omezení řečnické doby poslanců. „Chceme, aby se ve sněmovně skutečně pracovalo, a ne aby se tam četly bakalářské práce,“ dodal. Piráti podle něj po volbách chtějí modernizovat zemi či zvýšit dostupnost bydlení a zlevnit život pro devadesát procent lidí a také vymést korupci.
Piráti chtějí po Decroix vysvětlení bitcoinové kauzy včetně časové osy, řekl Hřib
