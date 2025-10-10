V Česku pokračují po sněmovních volbách debaty o sestavování nové vlády. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš mezitím telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš přislíbil návštěvu Kyjeva, nicméně se staví negativně k nákupu zbraní pro Ukrajinu ze státního rozpočtu. O vývoji směřování české zahraniční politiky po volbách diskutovali v pořadu 90' ČT24 prorektorka Univerzity Karlovy a bývalá eurokomisařka Věra Jourová, někdejší eurokomisař a předseda vlády Vladimír Špidla (SOCDEM) a bývalí ministři zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a Tomáš Petříček. Diskusí provázel Jakub Musil.
O možných změnách v české zahraniční politice diskutovali hosté 90' ČT24
43 minut