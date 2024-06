Nehoda v Pardubicích ukázala, že je nejvyšší čas na zavedení ETCS, řekl ministr dopravy Kupka

Železniční nehoda v Pardubicích, při které ve středu pozdě večer zemřeli čtyři lidé, ukázala, že je nejvyšší čas zavést v Česku evropský zabezpečovací systém ETCS. V Interview ČT24 to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Termín 1. ledna 2025 je podle něj závazný a musí se stihnout, na některých tratích by podle něj mohl systém fungovat už na podzim. Ministr také vyzdvihl práci složek Integrovaného záchranného systému při nehodě vlaků, řekl, že je to jedna z věcí, na kterou může být Česko hrdé.