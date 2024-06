RegioJet odškodní cestující, slíbil Jančura. Funguje krizová linka

Železniční dopravce RegioJet, jehož expres se v noci na čtvrtek v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem, je připravený odškodnit cestující i další lidi, kterých se nehoda dotkla. Společnost to oznámila na svém webu. Nehodu nepřežili čtyři lidé, přes zraněných převezli záchranáři do nemocnic. Příčiny srážky zatím nejsou známé. Pro dotazy zřídil dopravce krizovou telefonní linku 222 222 221.

Vlak RegioJetu jel na trase z Prahy do slovenských Košic a dále ukrajinského Čopu. „Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření,“ přislíbil majitel společnosti Radim Jančura.

„Je to děsná zpráva. Pro mě obrovský šok. Za 25 let, co dělám dopravu, nevypínám mobil a samozřejmě se děsím, že se někdy něco stane. Těžko spekulovat o příčinách,“ řekl Jančura ČT. Vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým a omluvil se všem zraněným. „Bez ohledu na to, kdo to způsobil, budeme všechny cestující kompenzovat, všechny odškodníme,“ slíbil.