Při železniční nehodě v Pardubicích zemřeli čtyři lidé, dvě desítky zraněných jsou v péči zdravotníků

Na urgentní příjem pardubické nemocnice bylo přijato sedmnáct lidí. Pět jich bylo středně těžce zraněných, dva lidé měli lehčí poranění. Další pak zůstali v nemocnici na pozorování, dodala redaktorka ČT Kateřina Lunerová.

V expresním vlaku z Prahy do Košic cestovalo přes 300 lidí. Náraz přišel několik minut před 23. hodinou. „U nás ve vagonu měla jedna paní naraženou hlavu,“ řekla jedna z cestujících. Druhá ji pak doplnila: "Ale v tom prvním vagonu, tam pak sklo dlouho bourali, tam to asi bylo hodně zlé."

Po páté hodině ranní kriminalisté stále zkoumali místo nehody i její okolí. Až bude toto doohledávání místa dokončeno, teprve pak mohou nastoupit hasiči, aby mohli začít odstraňovat oba vlaky. Policisté již zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Majitel Student Agency a RegioJet Radim Jančura na dotaz uvedl, že čtyři mrtví jsou cestující, nikoliv zaměstnanci. „Je to děsná zpráva. Pro mě obrovský šok. Za 25 let co dělám dopravu nevypínám mobil a samozřejmě se děsím, že se někdy něco stane. Těžko spekulovat o příčinách.“ Vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým a omluvil se všem zraněným. „Bez ohledu na to, kdo to způsobil, budeme všechny cestující kompenzovat, všechny odškodníme.“

Uvedl, že při výjezdu ze zastávky Pardubice hlavní nádraží se střetly dva vlaky. „Takže jeden z těch strojvůdce musel udělat chybu a přehlédnout světlo.“

Na místo ihned vyrazili hasiči, záchranáři i policisté. Některé cestující museli vyprostit ze zničených vagonů.

„Bylo tam absolutní ticho. Nebylo slyšel žádný křik. Jenom tam chodili lidé, kteří byli zjevně v šoku. Někomu tekla krev, někdo se tam jen potuloval, neschopný slova,“ řekl jeden ze zasahujících policistů.

Druhý ho doplnil: „Sloužím osm let a žádné podobné neštěstí jsem nezažil."

Akce se zúčastnilo šestnáct posádek profesionálního sboru, asistovali i dobrovolní hasiči. Velitel zásahu HZS Pardubického kraje Pavel Bér řekl, že zásah byl komplikovaný tím, jak byl první vagon deformovaný. „Nasazeno bylo něco přes 60 hasičů," dodal.