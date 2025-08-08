Od tragického požáru panelového domu v Bohumíně, který zabil jedenáct lidí včetně dětí a dalších deset zranil, uplynulo v pátek pět let. Oheň založil úmyslně příbuzný obětí. Soud ho později poslal na doživotí. Na základě zkušeností z tohoto požáru následně záchranáři změnili některé postupy – zlepšila se technika i personální zajištění. Jedná se o nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky.
Nejtragičtější požár v dějinách Česka zabil před pěti lety jedenáct lidí včetně dětí
2 minuty