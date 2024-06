Expres projel návěstidlo zakazující jízdu. Inspekce vyšetřuje, zda šlo o závadu, nebo chybu

Osobní expres společnosti RegioJet při nehodě v Pardubicích projel návěstidlo zakazující jízdu. Uvedla to Drážní inspekce. Zda šlo o technickou závadu, nebo lidskou chybu, nyní vyšetřuje. Zabezpečovací systém ETCS, který dokáže mimo jiné zabránit jízdě vlaku na červenou nebo regulovat jeho rychlost, je sice v pardubickém železničním uzlu nainstalovaný, zatím ale není aktivní. Do provozu by měl být uveden na podzim, sdělila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová. V Pardubicích se ve středu večer srazil expres s nákladním vlakem. Při nehodě zemřeli čtyři lidé a 27 dalších skončilo v nemocnicích.