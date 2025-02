Na řadě míst Česka jsou dopravní komplikace, na obchvatu Opavy zemřeli tři lidé

Tři mladí lidé zemřeli ve středu večer při srážce tří osobních aut na obchvatu Opavy. Při nehodě se dále zranily dvě ženy. Policisté to oznámili na síti X, okolnosti havárie vyšetřují. Silnice I/11 je uzavřená a řidiči musí místo objíždět přes Opavu. Nehoda okolo sedmé hodiny ranní krátce zastavila provoz také na dálnici D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí. V dalších oblastech země dopravu ve čtvrtek ráno komplikují sníh a ledovka.

Nehoda na obchvatu se stala podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ve středu večer kolem 20:30. Kvůli vyprošťovacím pracím musela být silnice uzavřena v obou směrech. „Příčiny a okolnosti jsou nyní v prověřování opavských kriminalistů,“ sdělili policisté ve čtvrtek ráno. Podle ŘSD bude silnice pravděpodobně uzavřena až do čtvrtečních nočních hodin.

Na silnicích Vysočiny se kvůli dešti a teplotám pod nulou tvoří ve čtvrtek ráno ledovka. Místy v kopcích mají problém vyjet kamiony. Sypače jezdily celou noc. Žádná cesta není zavřená, ale řidiči by měli jezdit s velkou opatrností v celém kraji, řekl ve čtvrtek po šesté hodině ranní dispečer krajské správy a údržby komunikací. Od středečního rána řešili policisté v kraji 55 nehod, při nichž byli lehce zranění čtyři lidé.

„Problémy jsou ale i na Jihlavsku,“ sdělila okolo osmé hodiny ranní redaktorka České televize Markéta Malečková, která informovala o havárii tří osobních aut přímo v Jihlavě, při níž se zranily dvě osoby. „Silnice, která je hlavním tahem na Pelhřimov, je v tuto chvíli na místě nehody průjezdná jen kyvadlově,“ dodala.

Ledovka pokryla i silnice na jihu Čech. Silničáři od středečního večera proto vozovky solí, nebo sypou štěrkem. Situaci komplikuje jemný déšť, který na povrchu namrzá, sdělil dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich. „Začalo to ve středu na Táborsku a Jindřichohradecku a postupně se ledovka rozšířila i do ostatních okresů. Máme od večera venku veškerou techniku a doufáme, že se přes den oteplí a trochu to povolí,“ přiblížil Zich.