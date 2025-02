Přijdou mrazy, v noci může být až minus 13 stupňů

V noci na sobotu budou teploty mezi minus dvěma až minus šesti stupni, ale při déletrvající malé oblačnosti a sněhové pokrývce klesnou až k minus deseti. Ani přes den se asi nedostanou výrazněji nad bod mrazu, podle předpovědi se budou pohybovat mezi minus třemi a plus jedním stupněm.

V neděli se pak ochladí ještě více. Mrznout by mělo podle meteorologa ČT Jana Šrámka na celém území. „Příliv studeného vzduchu od severovýchodu bude docela výrazný, projeví se to na horách, kde by během víkendu měly být nejvyšší teploty v tisíci metrech někde kolem minus deseti stupňů,“ uvedl Šrámek a dodal, že zima bude citelná a na horách bude navíc foukat i silnější vítr.

Nejnižší noční teploty budou v neděli mezi čtyřmi až devíti stupni pod nulou a při déletrvajícím vyjasnění a sněhové pokrývce bude zejména na severu země až kolem minus třinácti. Přes den pak má být mezi minus čtyřmi až nulou stupňů Celsia.