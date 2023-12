Nebezpečí Česku kvůli migraci nehrozí, řekl Rakušan. Podle Pokorné Jermanové je potřeba se více zaměřit na ochranu vnějších hranic EU

Bezprostřední nebezpečí Česku nehrozí, řekl v pořadu Události, komentáře ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v souvislosti s nárůstem migrace a hrozbou teroristických útoků v předvánočním čase. Zmínil také, že policie zvýšila kontroly vytipovaných míst. Podle místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) je současná situace pro vládu výzvou. Podle ní je migrace velké bezpečnostní riziko a to, že je Česko prozatím v bezpečí, je zásluhou i minulých vlád, které se ostře vymezily proti přerozdělování uprchlíků. Zmínila, že je potřeba se zaměřit na ochranu vnějších hranic EU. Odborná asistentka z Ústavu politologie Filozofické fakulty univerzity Karlovy Zora Hesová zmínila, že nestačí jen postavit plot, ale je potřeba migraci řešit komplexněji.

„Z tohoto pohledu samozřejmě ta bezpečnostní situace dobrá není. Na druhou stranu já bych chtěl uklidnit občany České republiky. Podle zpráv, které máme, žádné bezprostřední nebezpečí České republice nehrozí. Je logické, že se připravují preventivní kroky zvýšené kontroly vytipovaných míst a zvýšený dohled nad místy, kde se shromažďuje velký počet lidí,“ dodal s tím, že ale nejsou žádné indicie o tom, že by Česku hrozilo nebezpečí.

Pokorná Jermanová podotkla, že je potřeba rozlišovat jednotlivé proudy migrace. „Máme tady uprchlíky před válkou z Ukrajiny, co jsou s námi hodnotově a kulturně blíž, ale my čelíme migraci z jiných států s úplně odlišnou kulturu a tam je obrovské nebezpečí,“ uvedla s tím, že za bezpečí v Česku vděčíme i minulým vládám.

„Velmi tvrdě se postavily proti tlakům EU na přijetí uprchlíků,“ dodala s tím, že problémy má Francie, Německo i Itálie a ostatní jižní státy, přes které migranti proudí. „Myslím, že EU zaspala a má před sebou obrovský úkol, který musí splnit, protože to už není minuta před dvanáctou, ale minuta po dvanácté,“ podotkla.

Pokorná Jermanová: Je potřeba zaměřit prostředky na ochranu vnějších hranic

S tím souhlasil i Rakušan, který dodal, že české vlády už od roku 2015 poukazovaly na to, že problém migračního toku je potřeba řešit na hranicích EU. „EU skutečně zaspala a teď se to dohání na poslední chvíli, ale myslím, že všechna čísla, která máme, nám evidentně ukazují jedno – Evropa potřebuje společné řešení migrační politiky, společný migrační rámec, ale ten potřebujeme velmi akutně,“ uvedl Rakušan. Podle něj je nutný kompromis, ke kterému státy nebyly schopné dojít celou dobu a současné jednání tak bude velmi náročné. Dodal, že pro Česko jsou pomyslnou červenou linií povinné kvóty. „To je něco, na co nepřistoupíme,“ uvedl.