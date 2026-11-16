Na svátek 17. listopadu mohou být obchody otevřené


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ve státní svátek Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, který se v Česku slaví v úterý 17. listopadu, budou moci být všechny obchody otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na tento státní svátek nevztahuje, nakoupit si lidé tedy budou moci i v obchodech nad dvě stě metrů čtverečních.

Česká obchodní inspekce přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili.

Ze zákona je prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než dvě stě metrů čtverečních zakázán na Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu 1. ledna, na Velikonoční pondělí, Den vítězství 8. května, Den české státnosti 28. září, Den vzniku samostatného československého státu 28. října a na první a druhý svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince. Prodej je zakázán též 24. prosince na Štědrý den, a to od 12:00 do půlnoci.

1. leden – Nový rok – zavřeno

Velký pátek – otevřeno

Velikonoční pondělí zavřeno

1. květen – Svátek práce – otevřeno

8. květen – Den vítězství – zavřeno

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno

28. září – Den české státnosti – zavřeno

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno

24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00

25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno

26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno

O vybraných svátcích se zákaz prodeje vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren a podniků určených k obchodování s použitým zbožím. Zároveň nesmí být otevřené zařízení určené ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Česko si 17. listopadu připomene sedmatřicet let od sametové revoluce a sedmaosmdesát let od uzavření tuzemských vysokých škol nacisty. V rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se po celé zemi uskuteční řada akcí. Na pořádání piet, průvodů, koncertů i dalších připomínek se podílejí města, studentské a neziskové organizace, divadla i další spolky.

Piety, průvody i koncerty. Kam vyrazit za akcemi k 17. listopadu
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