Ministryně Langšádlová se rozhodla podat demisi

Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) se rozhodla podat demisi. TOP 09 to uvedla v tiskové zprávě. Podrobnosti sdělí Langšádlová společně s předsedkyní strany Markétou Pekarovou Adamovou a prvním místopředsedou TOP 09 Vlastimilem Válkem na brífinku odpoledne. O konci ministryně ve vládě se mluvilo už delší dobu.

Langšádlová před jednáním předsednictva strany sdělila, že cítí podporu vysokých škol, Akademie věd i Svazu průmyslu a dopravy. Za ní a jejím týmem je obrovský kus odvedené práce, uvedla. Odborníci z vědecké komunity zvažovaný konec ministryně kritizovali. Podle nich za své působení ve funkci odvedla výsledky a její odvolání by přerušilo slibně započatou práci.

Pokud vláda neinvestuje do výzkumu, zadělává si na budoucí problémy, řekla Langšádlová

Rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková ve vysílání ČT24 uvedla, že hodnotí působení ministryně velmi pozitivně. „Já si její práce velmi vážím. A můžu jmenovat konkrétní příklad věci, kterou významně posunula, a to je třeba jak posouvat výsledky vědy směrem do praxe. Její kroky byly dobré, vykročily správným směrem,“ konstatovala rektorka. Je přesvědčená o tom, že Langšádlová pro vědu a vzdělávání udělala daleko více, podle ní tuto oblast dokázala vnímat plošně. „A je to názor mnoha rektorů a rektorek,“ dodala.