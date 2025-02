Koalice řeší, kterou verzi energetického zákona podpořit

Odkládá se projednávání energetického zákona, který do Poslanecké sněmovny vrátil Senát. Dolní komora přitom normu mohla posoudit už v úterý. Koalice ale zatím nemá jasno v tom, kterou verzi podpořit. Budou o tom ještě jednat nejen poslanecké kluby, ale i špičky vládních stran. Senát chce z normy označované jako lex OZE III vypustit individuální kontroly solárních elektráren, které do návrhu vložili v dolní komoře vládní zákonodárci.

„Je to věc, která je předmětem jednání, budeme o tom hovořit na jednání poslaneckého klubu v úterý, nedokážu teď předjímat výsledek,“ komentoval předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „Až se opětovně rozjede sněmovna, tak my jednání zintenzivníme,“ dodal také Vlček.

Není to ale jediná senátní změna normy, která měla hlavně upravovat využití baterií a fungování moderní energetiky. Horní komora navrhla vyjmout i individuální kontroly solárních elektráren. Právě toto opatření spolu s dalšími má vládě pomoci snížit výdaje na podporu obnovitelných zdrojů. Sněmovní verzi prosazuje ODS. TOP 09 a lidovci mají ještě jednat.

Sněmovní verze zákona znamená omezení například pro města jako je Praha, Brno či Ostrava, která mají vlastní stavební předpisy. Mohou tak lépe koordinovat třeba to, kudy povedou inženýrské sítě a kde budou vysazené stromy. Naopak senátní verze omezení neobsahuje. „Zafungoval jako určitá pojistka. Skutečně si nedovedu představit, že by město neorganizovalo svůj veřejný prostor,“ uvedl náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

K vrácenému zákonu se sněmovna dostane až začátkem března. Zatímco k přijetí senátní varianty stačí prostá většina, k přehlasování horní komory, a tedy prosazení původní verze, je potřeba minimálně 101 hlasů.

Pokud sněmovnou neprojde senátní verze, budou poslanci hlasovat o té původní. „Musíme nejprve zjistit, jestli máme 101 hlasů, což musíme vědět dřív, než do toho půjdeme. Celá koalice odsouhlasila lex OZE III. To, že Senát ustoupil solárníkům a v nějaké podobě jim vyhověl, je podle mě senátní chyba,“ podotkl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Pokud by se ale takzvaná stojednička nenašla, sněmovna nic nepřijme.

Opozice se dříve u normy zdržela hlasování, nyní bude ale například SPD řešit stanovisko na klubu, další avizují podporu senátních úprav. „Všichni mají domněnku, že podpoříme sněmovní verzi, pokud neprojde senátní – v žádném případě. Děláte nová pravidla za chodu. Když budete investor, budete investovat v nejistém právním prostředí? Myslím, že nikoliv,“ podotkl člen sněmovního hospodářského výboru Roman Kubíček (ANO).

Podle místopředsedkyně Pirátů Kláry Kocmanové jde o zbytečnou šikanu provozovatelů solárních elektráren. „Může to zbytečně demotivovat a vést naopak k arbitrážím u rozvoje nových obnovitelných zdrojů,“ dodala.

Dlouhé jednání

Není to ale jediný návrh, který horní komora do té dolní vrací. S úpravami Senát poslal zpět i vysokoškolský zákon, který má přijít na program hned první den řádné schůze. Poslanci v úterý počítají i s projednáváním dalších návrhů. Samotné schvalování programu ale zabere i několik hodin. Opozice často navrhuje mimořádné body, což má v plánu i nyní. „Používáme úterky, kdy třeba hodinu času strávíme tím, že zvedáme věci, co bychom jinak říkali na interpelacích,“ podotýká předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Opozice si vybrala dlouhé jednání, obstrukce při minulé schůzi, takže bychom rádi místo interpelací projednali jednotlivé body,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Než ale dojde na čtvrteční mimořádnou schůzi, počítá koalice s úterním zasedáním do večerních hodin.