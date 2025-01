ŽIVĚ: Senát probere energetickou novelu

Odpůrci této „vyhodnocovací“ úpravy pokládají opatření, které do energetické novely vtělili poslanci, za nesplnitelné. Poslanci ho navrhli ve snaze snížit v letošním roce podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu. Provozovatelé by navíc museli například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu.