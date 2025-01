Senátoři by tento týden mohli vrátit sněmovně až tři vládní předlohy

Kvůli špatně napsané účinnosti vrátila v prosinci poslancům horní komora zákon o majetku státu, v úterý ho do sněmovny přišel obhajovat senátor Ondřej Lochman (STAN). „Toto je taková technická chyba, my jsme si v Senátu zákon prošli a navrhujeme ji odstranit. Takže proto přicházím s vratkou, stala se chyba,“ vysvětlil.

Změny v Lex Ukrajina

Vrácených zákonů velmi pravděpodobně tento týden ještě přibude. Ve středu by měli senátoři schvalovat například vládní novelu energetického zákona, která má mimo jiné snížit podporu solárních elektráren.

„Když stát něco podepíše, tak by to mělo platit, neměl by to měnit v průběhu roku,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS). Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová upozornila na velké arbitráže nebo sankce, „které by poté mohly následovat“.

Velká část senátorů by chtěla změnit také další Lex Ukrajina. Mimo jiné i kvůli zvláštním zápisům dětí uprchlíků do prvních tříd. „Bohužel se k jádru zákona přidávají na poslední chvíli věci, které jsou velice problematické. Poslanci nemohou spoléhat na to, že to schválíme i s těmito hrubými chybami,“ uvedl předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement (KDU-ČSL).