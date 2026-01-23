Hosté Událostí, komentářů diskutovali o roli Evropy ve vyjednávání a také vztazích mezi USA a EU. „Jsem ráda, že došlo k deeskalaci celé té situace okolo Grónska. Vidíme, že (prezident USA) Donald Trump vyjednává velice tvrdě. A je dobře, že v tento moment i Evropa ukázala svou sílu a že máme své nástroje, jak se ohradit,“ řekla europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). „Takhle svět nemůže fungovat. Hrozí, že se podřídíme tomu, že si Rusko vezme Ukrajinu, jindy si zase USA vezmou Grónsko,“ reagoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na konstatování prezidenta Petra Pavla, že se mění světové uspořádání a stále důležitější roli hraje velikost a síla. Podle něj má svět respektovat mezinárodní právo a například nenahrazovat OSN organizací, jako je Trumpova Rada pro mír. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Výběr redakce
Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu
před 8 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí
Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu
Hosté Událostí, komentářů diskutovali o roli Evropy ve vyjednávání a také vztazích mezi USA a EU. „Jsem ráda, že došlo k deeskalaci celé té situace okolo Grónska. Vidíme, že (prezident USA) Donald Trump vyjednává velice tvrdě. A je dobře, že v tento moment i Evropa ukázala svou sílu a že máme své nástroje, jak se ohradit,“ řekla europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). „Takhle svět nemůže fungovat. Hrozí, že se podřídíme tomu, že si Rusko vezme Ukrajinu, jindy si zase USA vezmou Grónsko,“ reagoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na konstatování prezidenta Petra Pavla, že se mění světové uspořádání a stále důležitější roli hraje velikost a síla. Podle něj má svět respektovat mezinárodní právo a například nenahrazovat OSN organizací, jako je Trumpova Rada pro mír. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku. Podle expertů se Strnad dostává tímto krokem do čela žebříčku českých miliardářů.
Soud znovu uznal soudce Elischera vinným z korupce
Soud uznal soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera i napodruhé vinným v jeho korupční kauze. Výši trestu teprve oznámí. Verdikt není pravomocný, lze předpokládat, že se Elischer proti němu znovu odvolá. Vinu dlouhodobě odmítá, z pátečního vyhlášení rozsudku se omluvil. Státní zástupce pro něj žádal devítileté vězení a peněžitý trest.
Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech
Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák
Situace okolo Grónska, postavení Evropy ve světě, Rada pro mír amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo vyjednávání o míru v rusko-ukrajinské válce byla témata Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem s bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN). „Prezident Trump dělá neocenitelnou službu Evropě, že jí cloumá ramenem a říká: ‚Vstávejte chlapci, je čas se také o sebe starat.‘ Já tohle nezpochybňuji, naopak tomu tleskám a jsem rád,“ řekl. Zároveň se obává, že pokud se Evropa neprobere, tak ji mohou čekat špatné časy. „Doufejme, že by mohli mít evropští politici konečně odvahu investovat do dlouhodobých obranných opatření a reagovat tak na aktuální situaci,“ dodává.
Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod
Policie na jihu Moravy má kvůli ledovce nahlášeno k 9:00 více než 100 nehod a dalších asi 20 problémů v dopravě. Informoval o tom policejní mluvčí Bohumil Malášek. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů traumaplán, který znamená posílení služeb. Zranily se desítky chodců.
Psi z množírny zatím nemohou k novým majitelům, péče stojí město miliony
Před půl rokem odebrali policisté a veterináři více než 170 podvyživených retrívrů a jejich kříženců z množírny v Odrovicích na Břeclavsku. Ani po ošetření však psi zatím k novým chovatelům nemohou, jelikož jsou stále ve vlastnictví původní majitelky. Tu policie stíhá za chov zvířat v nevhodných podmínkách. Za péči o psy už město Pohořelice útulkům zaplatilo přes dva miliony. Požádalo stát o částečnou kompenzaci, zbytek by měla uhradit majitelka původního chovu.
Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel
Česko dostalo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla ve čtvrtek mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro kabinet nyní dle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel míní, že by se tuzemsko mělo k celé věci vyjádřit až podle podmínek a případných pravomocí rady. Trump spolu s pozvanými státníky organizaci formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.
Načítání...