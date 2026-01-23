Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: EU debatuje o situaci okolo Grónska
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů diskutovali o roli Evropy ve vyjednávání a také vztazích mezi USA a EU. „Jsem ráda, že došlo k deeskalaci celé té situace okolo Grónska. Vidíme, že (prezident USA) Donald Trump vyjednává velice tvrdě. A je dobře, že v tento moment i Evropa ukázala svou sílu a že máme své nástroje, jak se ohradit,“ řekla europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). „Takhle svět nemůže fungovat. Hrozí, že se podřídíme tomu, že si Rusko vezme Ukrajinu, jindy si zase USA vezmou Grónsko,“ reagoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na konstatování prezidenta Petra Pavla, že se mění světové uspořádání a stále důležitější roli hraje velikost a síla. Podle něj má svět respektovat mezinárodní právo a například nenahrazovat OSN organizací, jako je Trumpova Rada pro mír. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.

Výběr redakce

Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu

Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu

před 8 mminutami
USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

USA oficiálně odešly ze Světové zdravotnické organizace, píše Reuters

04:08Aktualizovánopřed 12 mminutami
Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

10:12Aktualizovánopřed 23 mminutami
Soud znovu uznal soudce Elischera vinným z korupce

Soud znovu uznal soudce Elischera vinným z korupce

10:07Aktualizovánopřed 42 mminutami
Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

před 1 hhodinou
Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

před 2 hhodinami
V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

V části Moravskoslezského kraje přetrvává smogová situace

před 2 hhodinami
Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml

02:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Evropa ukázala sílu, míní Bartůšek. Zdechovský volá po respektu k mezinárodnímu právu

Hosté Událostí, komentářů diskutovali o roli Evropy ve vyjednávání a také vztazích mezi USA a EU. „Jsem ráda, že došlo k deeskalaci celé té situace okolo Grónska. Vidíme, že (prezident USA) Donald Trump vyjednává velice tvrdě. A je dobře, že v tento moment i Evropa ukázala svou sílu a že máme své nástroje, jak se ohradit,“ řekla europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). „Takhle svět nemůže fungovat. Hrozí, že se podřídíme tomu, že si Rusko vezme Ukrajinu, jindy si zase USA vezmou Grónsko,“ reagoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na konstatování prezidenta Petra Pavla, že se mění světové uspořádání a stále důležitější roli hraje velikost a síla. Podle něj má svět respektovat mezinárodní právo a například nenahrazovat OSN organizací, jako je Trumpova Rada pro mír. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
před 8 mminutami

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala v pátek z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Její tržní kapitalizace překonala podle analytika XTB Tomáše Cverny hodnotu společnosti ČEZ. Stala se tím firmou s největší tržní kapitalizací v Česku. Podle expertů se Strnad dostává tímto krokem do čela žebříčku českých miliardářů.
10:12Aktualizovánopřed 23 mminutami

Soud znovu uznal soudce Elischera vinným z korupce

Soud uznal soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera i napodruhé vinným v jeho korupční kauze. Výši trestu teprve oznámí. Verdikt není pravomocný, lze předpokládat, že se Elischer proti němu znovu odvolá. Vinu dlouhodobě odmítá, z pátečního vyhlášení rozsudku se omluvil. Státní zástupce pro něj žádal devítileté vězení a peněžitý trest.
10:07Aktualizovánopřed 42 mminutami

Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
před 1 hhodinou

Evropu čekají špatné časy, pokud se neprobere, obává se exministr Dvořák

Situace okolo Grónska, postavení Evropy ve světě, Rada pro mír amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo vyjednávání o míru v rusko-ukrajinské válce byla témata Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem s bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN). „Prezident Trump dělá neocenitelnou službu Evropě, že jí cloumá ramenem a říká: ‚Vstávejte chlapci, je čas se také o sebe starat.‘ Já tohle nezpochybňuji, naopak tomu tleskám a jsem rád,“ řekl. Zároveň se obává, že pokud se Evropa neprobere, tak ji mohou čekat špatné časy. „Doufejme, že by mohli mít evropští politici konečně odvahu investovat do dlouhodobých obranných opatření a reagovat tak na aktuální situaci,“ dodává.
před 2 hhodinami

Namrzající mrholení způsobilo v části Moravy přes sto nehod

Policie na jihu Moravy má kvůli ledovce nahlášeno k 9:00 více než 100 nehod a dalších asi 20 problémů v dopravě. Informoval o tom policejní mluvčí Bohumil Malášek. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů traumaplán, který znamená posílení služeb. Zranily se desítky chodců.
před 3 hhodinami

Psi z množírny zatím nemohou k novým majitelům, péče stojí město miliony

Před půl rokem odebrali policisté a veterináři více než 170 podvyživených retrívrů a jejich kříženců z množírny v Odrovicích na Břeclavsku. Ani po ošetření však psi zatím k novým chovatelům nemohou, jelikož jsou stále ve vlastnictví původní majitelky. Tu policie stíhá za chov zvířat v nevhodných podmínkách. Za péči o psy už město Pohořelice útulkům zaplatilo přes dva miliony. Požádalo stát o částečnou kompenzaci, zbytek by měla uhradit majitelka původního chovu.
před 14 hhodinami

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

Česko dostalo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla ve čtvrtek mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro kabinet nyní dle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel míní, že by se tuzemsko mělo k celé věci vyjádřit až podle podmínek a případných pravomocí rady. Trump spolu s pozvanými státníky organizaci formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...