Babiš řešení střetu zájmů osvětlí, řekl Juchelka. Šanci dostal, míní Richterová

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) stále neobjasnil, jak vyřeší možný střet zájmů. „Babiš má s prezidentem Petrem Pavlem dohodu, věřím, že ji dodrží,“ řekl v Otázkách Václava Moravce nominant na ministra práce Aleš Juchelka (ANO). Podle předsedkyně pirátských poslanců Olgy Richterové je postup jasný: buď musí Babiš odejít z politiky, nebo prodat Agrofert. S předsedou Motoristů Petrem Macinkou a poslankyní Věrou Kovářovou (STAN) debatovali také o rozpočtu či nominaci Filipa Turka (za Motoristy).
„Babiš již z doby před volbami o střetu zájmů mluví konzistentně, pár dní před jmenováním by měl veřejně oznámit řešení. Pěvně věřím, že jak prezident, tak Andrej Babiš dodrží domluvený postup,“ sdělil nominant na ministra práce a sociálních věcí Juchelka.
Prezident Petr Pavel dříve avizoval, že pokud Babiš neobjasní řešení střetu zájmů, premiérem jej nejmenuje. Podle předsedy ANO mají domluvenou dohodu.
Pokud by došlo ke jmenování nové vlády, Babišův střet zájmů by řešil ministr spravedlnosti – tím má být nominant ANO Jeroným Tejc. Nejsilnější vládní strana by nestandardně měla ovládat jak resort spravedlnosti, tak vnitro.
„Já myslím, že střet zájmů Andreje Babiše bude řešit hlavně Andrej Babiš. Má dohodu s prezidentem, nepochybně na tom pracuje a bere to vážně. Nerozumím tomu, proč se svolává schůze, když tato dohoda je,“ sdělil předseda Motoristů Macinka.
Kovářová by Babišovi dala šanci
Kovářová v Otázkách potvrdila, že pokud na konci nadcházejícího týdne nebude opozice spokojena s řešením střetu zájmů, zřejmě svolá mimořádnou schůzi. „Já bych ale pravděpodobnému budoucímu premiérovi dala šanci,“ poznamenala s odkazem na jeho dohodu s prezidentem. Zároveň připomněla, že situaci Babiš mohl vysvětlit během mimořádné schůze, kde ale pouze prohlásil, že momentálně žádný střet zájmů nemá.
„Nejsem velkým příznivcem nějakých kroků v okamžiku, kdy je jasný příslib Andreje Babiše, že řešení oznámí, a zároveň jasný příslib prezidenta, že pokud řešení bude odpovídat zákonům, premiéra jmenuje. Pro mě je důležité, abychom konečně měli vládu. Je to v zájmu Andreje Babiše, budoucí vlády i celé republiky,“ dodala Kovářová.
„Andrej Babiš dostal šanci, aby během mimořádné schůze vysvětlil, jak se k situaci postaví: jestli chce být vrcholný politik, nebo byznysmen. Má jen dvě opravdu čisté volby, buď z politiky odejít, nebo prodat Agrofert,“ míní Richterová.
Piráti podle Richterové nesouhlasí ani s případným vložením Agrofertu do „slepého fondu“. Ten je ovšem zatím zřejmě nejpravděpodobnějším řešením, poznamenal moderátor s tím, že by měl být vnitřně nastaven tak, že Andrej Babiš nebude mít nad vloženým majetkem kontrolu.
Pokud svůj střet zájmů Babiš nevyřeší, Piráti „budou vysvětlovat veřejnosti, že vymáhali peníze, které byly neoprávněně vyplacené Agrofertu, a budou prosazovat protikorupční balíček“, sdělila Richterová.
Jurečka zkritizoval přístup opozičních poslanců k Babišově střetu zájmů. „Je neuvěřitelné, do jaké míry jsme schopni někoho diskvalifikovat z politiky jenom proto, že je úspěšným podnikatelem,“ poznamenal. Babišovy firmy ale čerpají největší objem státních peněz, upozornil moderátor Moravec.
„Nikdo z nás nebrání nikomu, kdo je podnikatelem, bohatým, úspěšným člověkem, aby šel do politiky. Volby rozhodnou o tom, že se může stát poslancem, ale v okamžiku, kdy se stane premiérem nebo ministrem, musí dát veřejný zájem nad svůj vlastní. Ano, lidé rozhodli, koho chtějí. Nicméně nesmíme opomenout následující fázi, kde máme právní stát,“ upozornila Kovářová.
Více neustoupíme, řekl Macinka
Dalším tématem diskuse bylo jmenování poslance Filipa Turka (Motoristé) ministrem, s čímž nesouhlasí prezident Petr Pavel. Turek byl původně nominovaný na post šéfa diplomacie, Motoristé se jej ovšem rozhodli vyměnit s Petrem Macinkou, který původně měl řídit resort životního prostředí.
„K prezidentovi půjdu příští týden jako nominant na ministra zahraničí. Nic na našich nominacích měnit nebudeme, nechceme dělat něco na truc. Filipa Turka na resort zahraničí vracet nebudeme,“ předeslal Macinka. Na Turkovi ve vládě ovšem Motoristé trvají, podle Macinky již učinili velmi vstřícný krok v rámci zmíněné výměny resortů.
Macinka odmítl odpovědět, jak by se Motoristé zachovali, kdyby Filipa Turka ve vládě Petr Pavel nepřijal a Andrej Babiš by na to z pozice premiéra přistoupil. „Babiš nepoveze seznam bez Filipa Turka, na tom budeme trvat. Taková varianta nikdy nepadla,“ zdůraznil a dodal, že neexistují žádné vážné právní důvody, proč by se Turek nemohl stát ministrem. S tím souhlasí i Juchelka.
Filipa Turka provází kauza kontroverzních výroků na jeho sociálních sítích nebo kauza možného nedanění, na které upozornily Seznam Zprávy. Pochybnosti také vyvolává financování strany Motoristů, které zmapovali Reportéři ČT. „Motoristé mají velkého sponzora, který má zájem na tom, aby dál nebyla chráněná krajinná oblast, kde má pozemky,“ upozornila v Otázkách Richterová. „Může to vzbuzovat pochybnosti, je potřeba je ze strany Motoristů vyvracet,“ dodala Kovářová.
Sestavování rozpočtu
Tématem Otázek bylo také sestavování rozpočtu. Sněmovna tento týden hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě v demisi k dopracování.
Juchelka řekl, že sestavení rozpočtu na příští rok bude zřejmě na příští vládě. „Když jsme viděli, co se dělo ve sněmovně, nebudou schopní předložit žádný jiný návrh, než předložili. Ten je ‚vyfejkovaný‘ kvůli předvolební kampani, aby tato vláda v demisi měla před voliči nějaký argument, že konsoliduje veřejné finance,“ uvedl. „Jsme připraveni připravit rozpočet co nejdříve, jsme ochotní v něm přistoupit ke škrtům,“ řekl Macinka.
Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má dvacet dní od rozhodnutí sněmovny na úpravy.
Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenalezla u nich chyby. Předseda rady Mojmír Hampl řekl výboru, že v případě ministerstva práce se rada dívala na klíčové položky a například v případě důchodů problém nevidí.
„Jsme připraveni připravit nový rozpočet co nejdříve, jsme ochotní v něm přistoupit ke škrtům,“ nastínil Macinka další kroky v případě, že současná vláda na současný návrh nesáhne. V rozpočtu ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury (ODS) jsou podle něj zjevné diskrepance. „Vyzvali jsme vládu, aby buď našla nějaké úspory, nebo tyto diskrepance upravila vyšším schodkem. To je na vládě Patra Fialy,“ podotkl. Juchelka vidí prostor pro škrty v dávkách na rodičovskou, ušetřit se dá podle něj i na evropských fondech.
Místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) odmítla tvrzení nominantky na post ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), že nebude na důchody či nemocenskou. „Ráda bych ujistila, že to není pravda, jsou to poplašné zprávy,“ uvedla. Současná vláda podle ní nyní analyzuje situaci, jak bude postupovat. Avizuje, že nebude měnit schodek, aby neporušila zákon, dodala.