152 tun bomb během devíti minut. Americké pumy před 75 lety připravily o život sedm stovek Pražanů

Někteří letci to věděli

Neznamená to ale, že by žádná z posádek netušila, kde se svaz ve skutečnosti nachází. V roce 2007 takhle vzpomínal na 14. únor 1945 navigátor z 398. bombardovací skupiny Nunzio Addabbo: „Náš cíl byly Drážďany. A když jsme se přibližovali k cíli, každý si myslel, že to jsou Drážďany. Já věděl, že letíme blbě, a řekl jsem to našemu pilotovi Samovi. ,Hele, my neletíme na Drážďany, máme špatnej kurz, podle mě letíme na Prahu.' A zatím jsme se dostávali blíž a blíž k cíli.“

„No, ale protože byl vyhlášenej rádiovej klid, tak se tahle informace nikdy nedostala k vedoucímu stroji celé formace. A tak místo abysme bombardovali Drážďany, tak jsme bombardovali Prahu. Byla to chyba. Všechno jsem to měl napsané v deníku, a tak když jsme přistáli, šel jsem podat hlášení, že byl bombardován špatný cíl a že to byla Praha. To, že jsme bombardovali špatný cíl, vyšlo na povrch až druhý den, a i tak to vědělo jen pár lidí. Prostě to zametli pod koberec,“ řekl Nunzio Addabbo.