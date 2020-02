Na popel a prach. Spojenecké bombardování před 75 lety srovnalo Drážďany se zemí

Spolkový kancléř Helmut Kohl přilétal 19. prosince 1989 do Drážďan z hospodářských důvodů. Od pádu Berlínské zdi uplynulo šest týdnů, a třebaže už leželo na stole téma opětovného sjednocení země, kterou rozdělili vítězové druhé světové války, křesťanskodemokratický politik chtěl se zástupci východního Německa jednat hlavně o finančních injekcích pro místní hospodářství.

Kohlova návštěva Drážďan se ale nakonec ukázala spíš jako státnická než ekonomická – a stala se i milníkem na cestě ke znovusjednocení Německa, k němuž došlo o rok později. V rámci kladení smutečních věnců za oběti světové války totiž bonnský politik vystoupil před ruinami kostela Panny Marie, které v centru města ještě na sklonku 80. let stály jako válečné memento.

Svůj projev ke vzrušenému tisícihlavému obecenstvu považoval za jeden z nejtěžších v životě, protože Londýn, Paříž i Moskva stále ještě měly strach z posílení německé role v Evropě, a logicky i z jeho územního propojování. Končící století, prohlásil Kohl, „opakovaně vidělo mimořádnou zodpovědnost Němců za mnohé zlo“ – a dodal to, co chtěli východní Němci slyšet: „Pokud to historická hodina dovolí, mým cílem zůstává jednota našeho národa.“

„Od tohoto dne přestala NDR existovat,“ zapsal si pak do deníku drážďanský básník Thomas Rosenlöcher. A je paradox dějin, že krok ke znovusjednocení udělali Němci ve městě, jehož likvidace o čtyřiačtyřicet let dříve měla sloužit jako výstraha právě před jejich jednotou – v zimě 1945 ovšem ještě fanatickou a pod nacistickou kuratelou.