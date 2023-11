Arabové a Židé se perou o Palestinu přes sto let

Teoretický rámec této imigraci dal židovský novinář Theodor Herzl narozený v Budapešti. Definoval sionismus spočívající ve třech bodech: Židé jsou národ; Aby přežili, musejí mít svůj stát; Vybudují ho na místě svého někdejšího státu. Roku 1897 sezval významné Židy roztroušené po celém světě do Basileje na první sionistický kongres a hnutí začalo sílit.

Roku 1882 přijeli první novodobí židovští uprchlíci. Prchali z carského Ruska před častými pogromy. Kultivovali půdu, kterou do té doby nikdo neobdělával. Postupně jich přibývalo.

Na konci 19. století za sebou měla Palestina čtyři století vlády muslimské osmanské říše. Byla to celkem ospalá provincie. Většina území byla jen špatně obyvatelná, v severních močálech zuřila malárie, jihu vládly pouště.

„V Basileji jsem založil židovský stát. Kdybych to dnes řekl nahlas, odpověděl by mi všeobecný smích. Ale možná za pět let, určitě za padesát let to bude vědět každý,“ napsal si tehdy do deníku.

To bylo částečně motivováno ochranou britských zájmů. Londýn využil sionisty v Palestině jako „nárazník“ proti arabskému nacionalismu. První britský guvernér Jeruzaléma sir Ronald Storrs to později řekl zcela otevřeně: „Sionisté vytvoří pro Anglii malý a loajální židovský Ulster v moři potenciálně nebezpečného arabského nacionalismu.“

Britové však hráli na všechny strany a když se to hodilo, podporovali zase Araby a komplikovali židovské přistěhovalectví.

Britská nadvláda a masová imigrace lidí z různých kulturních prostředí kořeněná nacionalismem a náboženskou zaslepeností většiny zúčastněných vedla k nekonečné sérii konfliktů přerůstajících někdy v masakry. Spleť sporů byla pestrá: imigranti vs. starousedlíci, sionisté vs. nesionisté, místní nacionalisté vs. britská správa a tak dále. Nejčastěji však v násilí přerůstal spor Židů s Araby.

Sionisté to tušili. Pozdější izraelský premiér David Ben Gurion například roku 1918 prohlásil: „Není možné vyřešit spor mezi Židy a Araby … a musíme si toho být vědomi … my jako národ chceme, aby tato země byla naše, oni chtějí tuto zemi za svou.“ Jeho sok v sionistickém hnutí Vladimir Žabotinskij zase řekl: „Arabové milovali svoji zem stejně jako Židé. Instinktivně velmi dobře pochopili záměry sionistického hnutí a jejich rozhodnutí bránit se bylo naprosto přirozené. Mezi Araby a Židy nedošlo k nedorozumění, je to přirozený spor.“

Odchod Britů

Po druhé světové válce se britské impérium začalo drolit a Londýn roku 1947 oznámil, že se z Palestiny stáhne. Území mezitím zažívalo i přes všechny zmíněné spory ekonomický a populační boom. Během třiceti let do roku 1947 narostlo židovské obyvatelstvo o 470 tisíc a arabské dokonce o 590 tisíc. Přistěhovalectví do britské Palestiny proudilo intenzivně z Evropy i z arabských zemí.

O budoucnosti území rozhodla nová instituce, která měla dát hlas všem svobodným národům světa. Dne 29. listopadu 1947 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci číslo 181. Židé měli podle ní vytvořit svůj stát na 56 procentech území Palestiny, Arabům mělo pro jejich stát připadnout 43 procent a Jeruzalém měl zůstat pod správou OSN. V židovském státě mělo tehdy žít přes 900 tisíc lidí, z toho 55 procent Židů, v arabském státě 735 tisíc obyvatel včetně asi 10 tisíc Židů a v Jeruzalémě a okolí na 200 tisíc lidí, z čehož byla zhruba polovina Židů a polovina Arabů.

Pro rezoluci se tehdy vyslovilo 33 z celkových 56 členských zemí OSN. Žádná arabská či muslimská země pro ni nehlasovala.