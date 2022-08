Založil jsem židovský stát, zapsal si před 125 lety do deníku Theodor Herzl

V budově městské koncertní haly se v srpnu roku 1897 sešlo 208 lidí vedených Theodorem Herzlem. Tehdy se zrodilo moderní sionistické hnutí. „V Basileji jsem založil židovský stát. Kdybych to dnes řekl nahlas, odpověděl by mi všeobecný smích. Ale možná za pět let, určitě za padesát let, to bude vědět každý,“ napsal si tehdy do deníku.

A skutečně – o padesát let později, v roce 1947, OSN rozhodla, že v bývalé britské mandátní Palestině vznikne židovský stát. Tehdy už tam žilo přes půl milionů Židů. Sionismus v tomto ohledu tedy jednoznačně uspěl. V Izraeli nyní žije sedm milionů Židů, z velké části hovořících hebrejsky. Tam, kde se kdysi rozkládaly písečné duny, stojí dnes mrakodrapy Tel Avivu.

Na vzpomínkovou akci k 125. výročí sionistického kongresu dorazil i izraelský prezident Jicchak Herzog. „Sionismus je ideální kombinací nejhlubších kořenů židovství s převratnými inovacemi a duchem podnikavosti,“ uvedl.