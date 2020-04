Dvě invaze, jedna občanská válka. Sýrie a Izrael okupovaly Libanon celé dekády, masakrům nebránily

Vzestup Hizballáhu a „izraelský Vietnam“ Izrael během intervence nevěnoval příliš velkou pozornost šíitské komunitě, jež dominuje v oblasti jižního Libanonu, jižních předměstí Bejrútu a údolí Biká na severu země. Mezi šíity měl začátkem 80. let velký vliv odbojový Amal, ozbrojené křídlo reformního hnutí, které vytvořil v polovině 70. let íránský klerik libanonského původu Musa al-Sadr. Amal bojoval hned s několika palestinskými partyzánskými skupinami a v očích Damašku, který tyto milice podporoval, byl kontrolní silou, jež dohlíží na OOP. Po izraelské intervenci však začal vliv Amalu klesat a revolučně naladění členové hnutí hledali cestu, jak vyjádřit svůj odpor proti postupu židovského státu. Tu jim nakonec poskytla nová organizace Hizballáh, za jejímž zrodem v roce 1982 stál přímo Teherán a jejímž úkolem byla kromě šíření islámské revoluce i svatá válka proti Izraeli a okupaci jižního Libanonu.

Fakta Hizballáh (Islámský odpor v Libanonu) Hizballáh (Islámský odpor v Libanonu) Je libanonská šiítská politická a militantní organizace existující od roku 1982. Název hnutí Hizballáh vychází ze stejného pojmu v koránu, který v určitém období své prorocké mise používal prorok Mohamed jako ekvivalent výrazu „umma“ – „obec věřících“. Hnutí založili šíitští náboženští činitelé a přívrženci Ajatolláha Chomejního, kteří byli ohromeni vítězstvím islámské revoluce v Íránu. Svůj věhlas si získal skrze vojenský odpor vůči Izraeli, a to hlavně po jeho invazi do Bejrútu v roce 1982. Hizballáh je dosud materiálně a finančně podporován Íránem. S výcvikem bojovníků pomáhaly Íránské revoluční gardy. Írán dál také řídí zakládání dalších organizací napojených na Hizballáh v ostatních zemích. Nemalou podporu získává rovněž ze Sýrie. Řada zemí včetně Velké Británie nebo USA považuje Hizballáh za teroristickou organizaci. V roce 2013 zařadila ozbrojené křídlo Hizballáhu na teroristický seznam Evropská unie – hlavně kvůli zapojení hnutí do bojů v Sýrii na straně Bašára Asada. V 80. letech stál Hizballáh za řadou teroristických útoků a únosy a vraždami Američanů. Společně s hnutím Amal je Hizballáh jednou ze dvou hlavních stran zastupujících šiítskou komunitu v Libanonu. Obě strany uzavřely dohodu a vzájemně se v případě potřeby podporují. Hizballáh je zastoupen v libanonském parlamentu od roku 1992. Zdroj: Wikipedie

Izraelská armáda se do poloviny 80. let postupně stáhla do takzvané „bezpečnostní zóny“ v hraničním pásmu čítajícím zhruba desetinu rozlohy Libanonu, její síly nicméně v zemi setrvaly dalších 18 let. Začátkem devadesátých let se libanonská vláda s podporou syrských sil pokusila porazit jiholibanonské milice a dostat území zpět, avšak neuspěla a Izraelci se z oblasti odmítli stáhnout.