Revolta v Iráku a Libanonu. Sektářský systém má zabránit válce, posiluje ale korupci a Írán

Hizballáh a jeho spojenci mají sice v libanonském parlamentu většinu, ovšem taková vláda není podle expertů reálná, jelikož by vedla k mezinárodní izolaci a ještě umocnila finanční kolaps země. Zvlášť v době, kdy panuje značné napětí mezi USA a Íránem po vypovězení jaderné dohody šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Jak Libanon, tak Irák mají podporu Západu, zároveň ale i silné vazby na Teherán.

„Mezi oběma zeměmi existuje relativní podobnost, pokud jde o náboženskou, sektářskou a kulturní rozmanitost a přijetí takzvané konsociační demokracie nebo konfesionalismu, ale do jisté míry lze říci, že demokratická praxe v Libanonu je vyspělejší než v Iráku,“ řekl Ezzeddine.

Sektářské systémy usnadňují Íránu udržovat si vliv na politiku v obou zemích díky šíitským politickým stranám i dalším skupinám. Zejména v Iráku se demonstranti proti zasahování Teheránu do vnitřních záležitostí země bouří, například v Karbale napadli íránský konzulát.

V Libanonu představuje spojnici s Teheránem zejména hnutí Hizballáh, jež funguje od začátku 80. let s přímou podporou z Íránu. Hizballáh nejprve označil protesty za oprávněné, později ale začal mluvit o spiknutí zahraničních sil. Příznivci Hizballáhu a hnutí Amal už několikrát napadli místa protestů. Hizballáh kritizoval rezignaci Harírího vlády národní jednoty, v níž měl své zástupce.

Řada zemí včetně Velké Británie nebo USA považuje Hizballáh za teroristickou organizaci . V roce 2013 zařadila ozbrojené křídlo Hizballáhu na teroristický seznam Evropská unie – hlavně kvůli zapojení hnutí do bojů v Sýrii na straně Bašára Asada. V 80. letech stál Hizballáh za řadou teroristických útoků a únosy a vraždami Američanů.

Svůj věhlas si získal skrze vojenský odpor vůči Izraeli , a to hlavně po jeho invazi do Bejrútu v roce 1982. Hizballáh je dosud materiálně a finančně podporován Íránem. S výcvikem bojovníků pomáhaly Íránské revoluční gardy. Írán dál také řídí zakládání dalších organizací napojených na Hizballáh v ostatních zemích. Nemalou podporu získává rovněž ze Sýrie.

Sám se přitom zastal demonstrantů a jejich požadavku na změnu systému. „Ministři by měli být vybíráni dle jejich kompetencí a zkušenosti, nikoli podle politické příslušnosti. Libanon se ocitl v kritickém bodě, zvlášť pokud jde o jeho hospodářství,“ upozornil Aoun.

Libanonský kabinet nejprve přijal rozsáhlé reformy, které měly napětí v zemi uklidnit. Mezi změny patřilo i snížení platů politiků na polovinu nebo finanční pomoc rodinám žijícím v chudobě. Pod dalším tlakem demonstrací ohlásil premiér Harírí demisi vlády, prezident Michel Aoun ho ale vyzval, aby kabinet vedl do té doby, než bude sestaven nový.

Vlády obou zemí se snaží na mohutné protesty reagovat. Irácký premiér Mahdí označil požadavky demonstrantů za oprávněné a prohlásil, že provede změny ve vládě a přijme reformy. Prezident Barham Sálih později slíbil, že vyhlásí předčasné volby, až bude schválen nový volební zákon. Také on vyjádřil sympatie s demonstrujícími a řekl, že Mahdí je připraven odstoupit, jakmile za něj bude nalezena náhrada.

Pokud jde o vývoj v Libanonu, je publicista spíše optimistický, u Iráku naopak. „V Libanonu se zformovala docela silná občanská společnost proti takzvanému politickému sektářství a možná bude schopná realizovat některé ze svých cílů. V Iráku to vypadá, že silnější bude spíš vládnoucí režím, který touží zachovat současný system. Vzhledem k represím, které jsme dosud viděli, nelze očekávat nic,“ domnívá se Ezzeddine.

Podle Ezzeddina je teď největší výzvou, zda se podaří přechod k civilnímu státu. „Protestující požadují neutrální přechodnou vládu složenou z nezávislých a důvěryhodných osobností, schopnou plánovat budoucnost a rozvíjet strategie na ochranu země před možným hospodářským kolapsem. To jsou samozřejmě obrovské požadavky a nelze jich snadno dosáhnout, zejména v zemi, jako je Libanon, která se od své nezávislosti spoléhala na sektářské a náboženské rozdělení moci a postavení na všech úrovních,“ upozornil publicista.

Sektářské systémy mají vést k větší jednotě a zabránit krveprolití, podle řady analytiků ale zároveň umocňují současné rozdělení společnosti. Mnozí však upozorňují, že jsou zároveň vhodnější než autoritářství, a proto by bylo lepší sektářské systémy spíše reformovat než zcela rušit, píše Financial Times.

Vůdce chybí

Další experti nevidí větší změny příliš reálně. „Protesty nemají jasné vedení a postrádají organizační strukturu. Pravděpodobně nepovedou k systematické změně nebo revoluci. Místo toho ochránci systému znásobí použití násilí, útlak a vynucovací prostředky, aby omezili svobody shromažďování a projevu,“ komentoval události v Iráku pro BBC výzkumník Renad Mansour z Americké univerzity v Iráku.

Stejný názor zastává i Hussein Ibish z Instutu arabských zemí Perského zálivu, jenž sídlí ve Washingtonu. „Strukturální změna vyžaduje široké, soustředěné a zacílené politické hnutí, které nevolá jen po lepším životním standardu, ale také po tolerantní národní jednotě. Nutné je vedení, které reprezentuje základnu a vyjednává s dalšími skupinami a může se účastnit voleb. To není to, co se děje v Libanonu a v Iráku,“ píše Ibish v příspěvku pro agenturu Bloomberg.

„Dokud bude Írán dominovat v Libanonu a Iráku, jeho spojenci v regionu budou – v případě nutnosti i násilně – bránit sektářskou podstatu politiky,“ upozornil expert.