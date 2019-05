Nikdo se do ní nežene, válka s Íránem přesto děsí svět. Byla by krvavá a posílila radikály, míní íránistka

„Pokud se něco zvrtne, prohrají všichni“

Trump už na Twitteru zdůraznil, že hodlá mít v otázce dalšího postupu poslední slovo. „Konečné rozhodnutí je na prezidentovi. Posoudí všechny informace a zprávy tajných služeb, které dostane, a rozhodne s ohledem na to, co si myslí, že je nejlepší pro bezpečnost Američanů. Pouze jedna osoba byla zvolena, aby činila tato rozhodnutí, a to je prezident,“ podotkla mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí, který má v islámské republice klíčový vliv, v týdnu uvedl, že válka s Američany není na pořadu dne. „Nestojíme o ni my ani oni (USA). Oni vědí, že by to nebylo v jejich zájmu,“ poznamenal Chameneí.