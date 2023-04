Ukrajinci jsou odhodlaní vyhrát. Řadu lidí u nás válka frustruje víc, řekl ČT Petr Pavel

A tak i když jsou v některých oblastech vidět lidé, kteří toho mají plné zuby, teď mám na mysli třeba obránce Bachmutu, protože musí být neuvěřitelně frustrující válčit o jedno město už více než půl roku, vidět tolik utrpení, tolik mrtvých den za dnem, ale i oni vědí, že není jiná alternativa. Takže jim dodává sílu to, že jednoho dne bude Ukrajina zase volná, svobodná, že bude sama řídit chod svých věcí, a to jim dodává sílu.

Ukrajina ví naprosto přesně, o co bojuje. A protože svoboda pro ni není jen hezký pojem, ale naprosto konkrétní slovo, které má konkrétní obsah a za kterým dnes už stojí spousta mrtvých, tak prostě vědí, že to udělat musí a že to chtějí udělat.

Ukrajinci si rozhodně nedělají sebemenší iluze o tom, že by se s Ruskem dalo domluvit, že by se Rusko chovalo hezky, když se my budeme chovat hezky k němu. Oni prostě vědí, že v situaci, v jaké jsou teď, musí vyhrát. Protože jinak se jim to dříve nebo později vrátí zpátky.

Já si pomohu příkladem, který asi nebude úplně přesný. Když se podíváme třeba na Izrael, který existuje v „arabském moři“ a ví, že zajistit bezpečnost je pro něho otázkou přežití, tam se nediskutuje akademicky o bezpečnosti. Izrael žije naprosto jasnou bezpečnostní realitu a ví, co musí udělat, aby zajistil přežití národa. A Ukrajinci to po opakované zkušenosti s Ruskou federací vědí úplně stejně.

Čím si to vysvětlujete? Je to tím, že Ukrajinci vědí, co by následovalo, pokud by tu válku nevyhráli? Že vědí, jaká je alternativa k tomu, že ta válka je, zatímco v Česku alternativa k tomu, že je někde válka, je, že někde není válka?

Já myslím, že mnoho lidí v našich zemích je válkou frustrováno víc, než jsou místní. Místní jsou prostě nezlomně přesvědčení o tom, že tuhle válku vyhrají, že ji dotáhnou do vítězného konce a že naplní svůj sen. To znamená být svobodnou zemí, která si sama určí svoji budoucnost a vstoupí do takové instituce, kterou si vybere, pokud na tom bude oboustranný zájem.

A teď přijede člověk do země, která byla v tomto úsilí zase velice drasticky přibržděna, ale která neztratila ani špetku z toho odhodlání, které tady bylo předtím. Člověk by řekl, že po více než roce a čtvrt velice drsné války a mnoha obětech, velká část země je zničena téměř do základu válkou, budou ti lidé tady trošku frustrovaní, rezignovaní, ale to není pravda.

Viděl jsem tady to ohromné nadšení, které tady bylo, pokud jde o přípravu na vstup do EU, a odhodlání velice rychle dohnat deficit, který měli.

Pro nás to znamená jen částečné omezení našeho komfortu. U nás nikdo neumírá, nikdo nám neničí města, nikdo nám záměrně neútočí na civilní cíle, nerozbíjí nám infrastrukturu, energie a všechno ostatní. My opravdu máme jenom pomoci.

My opravdu musíme mít jasno v tom, co chceme. Jestli chceme žít v míru, jestli chceme žít v demokracii, jestli si chceme zachovat suverenitu a svobodu, no tak prostě nemáme jinou možnost, než se tomu opaku, který dnes představuje Rusko, postavit. Naštěstí se tomu nemusíme stavět na našem území, což je pro nás obrovská úleva, ale to jediné, co musíme udělat, je podpořit ten stát, který to bohužel prožívá na vlastní kůži.

Myslím, že musíme zdůrazňovat to, že ani my nemáme jinou alternativu. Nám se nemusí líbit Ukrajina jako země, nemusí se nám líbit Ukrajinci jako národ, můžeme mít k nim a jejich zemi spoustu výhrad, ale měli bychom mít naprosto jasno v tom, že nechat Rusko v téhle válce vyhrát znamená předplatit si do dřívější nebo vzdálenější budoucnosti něco podobného, co dnes prožívá Ukrajina.

Vy jste mluvil o tom, že ta únava se dostavuje, že ty obrázky, které před rokem šokovaly, tak už dnes patří k něčemu, co možná hodně lidí vytěsňuje. Nakolik je tohle velké nebezpečí z hlediska Ukrajiny a z hlediska postoje, který zastáváte Vy, to znamená podpora Ukrajiny až do vítězného konce?

Kdežto tady, když to člověk vidí a vidí tu ohromnou míru destrukce, vidí to zoufalství, když si třeba prochází výstavu fotografií v Buči, které prolétly médii před rokem, a my jsme je všechny viděli a děsili jsme se toho, když jsme viděli zastřelené civilisty na silnici, ve sklepích, zastřelené civilisty se svázanýma rukama za zády.

Zmar a možná takový paradox, že my vlastně žijeme v době, kdy už si nedokážeme válku připustit jako realitu, protože málokdo z nás ji viděl na vlastní oči. Známe ji z televize, případně z monitorů našich počítačů, a tam vypadá po nějaké době jako každá jiná zpráva. Jako dopravní nehoda, jako sesuv půdy, případně lavina někde na horách. Prostě přijde, odejde a my na ni zapomeneme.

Ukrajinci říkají, že pro ně Buča byl zlom, že v tomto městě, v tom, co se tam dělo, v tom obrovském krveprolití pochopili, že pro ně skutečně druhá alternativa je, že nebude Ukrajina, že nebude ukrajinský národ. Buča už je dnes víceméně opravená, ale Boroďanka ne, ta byla další místo, ve kterém jste byl. V okamžiku, když jste to viděl na vlastní oči, jak to na Vás působilo, jak jste to vnímal?

Daří se české reprezentaci vysvětlit to, že Česko je v podobné situaci, podobné volbě, jako je teď Ukrajina, ačkoli to možná nemusí být vidět?



Zatím bych řekl, že se to daří, ale myslím, že máme deficit trochu v tom, že nejsme úplně schopni vysvětlit takové jednoduché souvislosti jako třeba, že uprchlíci nejsou čistým výdajem našeho státu, ale že se po velice krátké době stávají i příjmem našeho státu, protože z těch asi pěti set tisíc uprchlíků, kteří k nám přišli, si nějakých tři sta tisíc našlo zaměstnání.

A těch tři sta tisíc lidí zaplnilo místa, která by jinak zůstala nezaplněná, odvádějí daně, odvádějí pojištění a přispívají naší ekonomice. Takže tady se rozhodně nebavíme o tom, že náš stát by finančně krvácel na uprchlících.

A podobně je to s tou naší pomocí Ukrajině, protože my jsme samozřejmě část toho materiálu Ukrajině darovali, ale to byla menší část. Větší část toho, co dnes Ukrajině dáváme, prochází systémem financování našich spojenců. Takže to, co my Ukrajině dodáváme, je financováno, a naše země má kompenzováno to, co Ukrajině dáváme. Takže ani v tomto ohledu my na válku nedoplácíme.

To, čím v uvozovkách doplácíme, jsou třeba ceny plynu, ropy, ale to bohužel neovlivníme. Tohle zavinilo Rusko, ne Ukrajina. My se s tím musíme prostě jen srovnat a evidentně jsme se s tím srovnali i s pomocí Evropské unie mnohem líp, než mnozí škarohlídi předpovídali před rokem.