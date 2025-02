Zelenského legitimitu ve funkci podpořili evropští lídři i domácí oponenti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v úřadu již pět let a devět měsíců. O druhý mandát se měl ucházet na jaře minulého roku. Kvůli ruské agresi se ale volby uskutečnit nemohly. Zatímco americký prezident Donald Trump, který chce co nejrychleji válku ukončit, označil tento týden Zelenského za diktátora, který vládne bez voleb, za ukrajinského prezidenta se postavili evropští lídři i největší prezidentovi domácí oponenti.

Víc podpory doma

„Možná paradoxně, ale útoky amerického prezidenta Trumpa Ukrajince spíše sjednotily. V médiích vyjadřují Zelenskému větší podporu i jeho kritici,“ říká zpravodajka ČT na Ukrajině Ilona Zasidkovyčová.

Ukrajinci od Evropy očekávají, že se postaví za Ukrajinu. Také mezi nimi posiluje názor, že ukrajinský prezident by měl vyvíjet diplomatický tlak spíše směrem k evropským zemím.

„Pokud by Kyjev chtěl uspořádat volby už například na podzim, byl by to velký problém. Odborníci tvrdí, že po celém světě je zhruba 150 ukrajinských konzulátů a fakticky by nebylo možné volby pro miliony Ukrajinců v zahraničí uskutečnit. Další velkou otázkou jsou například okupovaná území,“ dodává Zasidkovyčová.