Paříž hostila druhou schůzku o Ukrajině. Evropa musí být silnější, shrnul Fiala

19. 2. 2025

Francouzský prezident Emmanuel Macron hostil už druhé setkání evropských lídrů v jediném týdnu

Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal na středu do Paříže další jednání o Ukrajině a evropské bezpečnosti. Oproti pondělní schůzce tentokrát pozval i další země z Evropské unie a NATO, mimo jiné Českou republiku, pobaltské a skandinávské státy či Kanadu. Za Česko se přes videohovor zúčastnil premiér Petr Fiala (ODS). Pokud máme být bráni vážně, musíme být silnější ekonomicky i vojensky, zmínil.

Všichni se shodujeme na tom, že je třeba, aby Evropa byla silnější, sdělil pro ČT český premiér Petr Fiala (ODS), co vyplývá ze středeční pařížské schůzky. Jde tedy o to posílit obranné rozpočty na národní i evropské úrovni. „Je potřeba položit na stůl peníze a zbraně a pak nás bude svět brát vážně,“ shrnul premiér. Evropa to podle něj dlouho zanedbávala, ale teď je čas to změnit. „Není čas váhat, dělat diskuse, ale je nutno přistoupit k činům,“ dodal. Evropa se tak musí zbavit zbytečných regulací a více investovat do obrany. Macron naznačuje vznik koalice Narychlo svolané schůzky, pondělní i středeční, mají vytyčit budoucí příští kroky celé Unie i jednotlivých zemí. Čeká se, že některé – například Slovensko a Maďarsko, do Paříže nepozvané – budou vystupovat proti další pomoci napadené Ukrajině. Prezident Macron naznačuje vznik koalice států, které o to naopak zájem mají. Ať už jsou členy EU, nebo nejsou – jako Velká Británie nebo Norsko. Paříž se stává, aspoň v očích francouzského prezidenta, novým centrem evropské bezpečnosti. Ve vztazích se Spojenými státy musíme ukázat sílu Evropy, uvedla mluvčí francouzské vlády Sophie Primasová.

Šéf Bílého domu Donald Trump totiž evropské politiky zaskočil. Tak silnou změnu rétoriky Washingtonu směrem k Ukrajině a Rusku nečekali. Proto i ve středu jednali v Elysejském paláci o krocích, které by mohly dostat Evropu znovu do hry. Především jaké zbraně by mohli na Ukrajinu společně poslat. A také jak moc by jednotlivé země mohly zvýšit své rozpočty na vojenské výdaje, případně kolik svých vojáků by vyslaly v rámci mírových sborů na Ukrajinu po uzavření příměří. Starý kontinent už chce být aktivnější Evropa dává najevo, že chce být od nynějška výrazně aktivnější a získat vliv na budoucí uspořádání poměrů na Ukrajině. Washington nicméně ujišťuje spojence v Evropě, že cílem je dlouhodobý mír, a ne pouze křehké příměří. Nedůvěru vůči Kremlu ovšem vyjadřují i vlivní republikánští senátoři. „Putin je válečný zločinec a měl by být na doživotí ve vězení,“ řekl republikánský předseda senátního výboru pro armádu Roger Wicker. Americký ministr zahraničí Marco Rubio slíbil, že součástí mírových rozhovorů budou evropské státy i sama EU. Už kvůli tomu, že na Rusko uvalily sankce, jejichž zrušení se Moskva domáhá. Rubio zároveň dodal, že k ukončení jakéhokoliv konfliktu je nutné, aby všechny strany udělaly ústupky. „Předem je ale určovat nebudeme,“ dodal.

Podle serveru Politico právě země EU připravují nový balík vojenského materiálu pro Ukrajinu v hodnotě nejméně 150 miliard korun. Obsahovat má mimo jiné systémy protiletecké obrany a půldruhého milionu kusů dělostřelecké munice. Největší jednorázová pomoc Evropské unie Kyjevu od roku 2022 má být konkrétní reakcí právě na jednání mezi Spojenými státy a Ruskem. V Evropě je panika, říká zmocněnec pro Ukrajinu Dění v Evropě kolem ukrajinské otázky popsal vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný jako „paniku“. „Je to důsledek paniky nad tím, jak razantně a silně nastoupila americká diplomacie na své evropské partnery minulý týden,“ připomněl s odkazem na hovor mezi Trumpem a Putinem či návštěvu amerického ministra obrany v Bruselu a debaty o americkém financování evropské bezpečnosti. Odhadl, že na pařížské schůze se mluvilo o tom, co Evropa a konkrétní státy přinesou na stůl pro to, aby byly „relevantními partnery pro Spojené státy“, měly své místo u vyjednávacího stolu o míru na Ukrajině. S tím dle něj souvisí i americké tlaky na udržení míru. „Spojené státy daly jasně najevo, že se nebudou zdržovat pomalou starou Evropou,“ dodal.

