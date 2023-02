Goliáš může padnout už letos, řekl Zelenskyj na konferenci v Mnichově

Zároveň však varoval, že Rusko využívá otálení Západu ve svůj prospěch a ke způsobení dalších škod na Ukrajině. Zatímco západní země diskutují o dodávkách tanků na Ukrajinu, ruský prezident Vladimir Putin zvažuje, jak utáhnout smyčku kolem Moldavska, obává se ukrajinská hlava státu. Podle Zelenského se Putin na Ukrajině zastavit nehodlá, a Kyjevu proto nezbývá nic jiného než vstoupit do EU a NATO.

Podle německého kancléře Olafa Scholze Putin nikdy nečekal, že by se Západ mohl tak jednotně postavit ruské agresi a podpořit Ukrajinu. Scholz v Mnichově vyzval západní spojence, aby se připojili k Německu s dodávkami tanků na Ukrajinu. Putinovy mocenské ambice nesmí zvítězit, zdůraznil německý kancléř.

Německá podpora Ukrajině včetně poskytování moderních zbraní budou podle Scholze pokračovat tak dlouho, dokud to bude třeba. „Vždy ale budeme jednat tak, abychom konflikt nevyhrotili,“ uvedl. Berlín dlouhodobě ujišťuje, že rozšíření války do dalších zemí chce zabránit.

Porušení tabu

Přepadení Ukrajiny je ukázkou nového kolonialismu, prohlásil na konferenci francouzský prezident Emmanuel Macron, který vyzval spojence ke zintenzivnění vojenské pomoci Kyjevu. „Pro napadení Ukrajiny neexistuje žádné ospravedlnění. To, co na Ukrajině nyní vidíme, to je nový imperialismus. Invazí na Ukrajinu byla porušena tabu. A tato tabu porušil člen Rady bezpečnosti OSN,“ upozornil s tím, že Rusko je dnes mocností, která ve světě vyvolává nerovnováhu.

Macron odsoudil ruské útoky na civilisty, ničení civilní a energetické infrastruktury či jaderné vyhrožování. „Nesmíme také podceňovat roli Íránu,“ řekl. Teherán poskytl ruské armádě drony, s nimiž Rusko útočí na ukrajinská města.

Šéf Elysejského paláce se vyjádřil i k budoucnosti. „Geografii Ruska nikdo nezmění, Rusko bude vždy součástí Evropy,“ konstatoval Macron. Poznamenal, že on bude vždy podporovat dialog, který ale teď není možný. „Rusko si nyní vybralo válku. Je jasné, že Rusko tuto válku vyvolalo a že Rusko tuto válku nesmí vyhrát,“ zdůraznil.