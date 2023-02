Ofenziva začala, řekl Zelenskyj. Ukrajinští obránci odráží okupanty v mnoha směrech

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) upozorňují, že podle ukrajinských představitelů je cílem ruských vojsk dobýt Bachmut před 24. únorem, kdy uplyne první výročí rozpoutání plnohodnotné války. To by ale vyžadovalo výrazně rychlejší postup, než jaké bylo tempo v posledních měsících. Bližší realitě se expertům zdá pragmatický odhad šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, že jeho bojovníci obklíčí Bachmut do března či dubna.

ISW odhaduje, že jelikož není pravděpodobné, že by Kreml získal Bachmut do blížícího se výročí velké invaze, mohl by se opět uchýlit k další vlně vzdušných a raketových útoků vůči civilním cílům. Skutečné vojenské úspěchy se totiž invazním vojskům nadále vyhýbají.

Samotný Bachmut čelil ruskému ostřelování ve čtvrtek. V obytné části města projektily zabily pět obyvatel, dalších devět lidí dle úřadů utrpělo zranění. Ukrajinská generální prokuratura vyšetřuje útok jako potenciální válečný zločin.