Rusko hromadí letadla a připravuje se na ofenzivu. Nový útok by mohl přijít z nebe

Zpravodajské služby západních spojenců podle deníku Financial Times (FT) hovoří o tom, že na hranicích Ruska s Ukrajinou mobilizuje v posledních týdnech Kreml své vzdušné síly – hlavně stíhačky a vrtulníky.

Americký ministr obrany Lloyd Austin na úterním jednání se zástupci členů NATO v této souvislosti také zdůraznil hrozbu, kterou představují zbývající významné letecké síly Ruska. Během tajných jednání měl na země apelovat ohledně dodávek stíhacích letounů, na které podle Austina zbývá velmi málo času, uvádí FT s důkazem na nejmenovaného vysokého důstojníka americké armády, který byl u jednání aliančních ministrů přítomen.

„Ruské pozemní síly jsou dost vyčerpané, takže vše nasvědčuje tomu, že se to změní ve vzdušný boj. Pokud chtějí Ukrajinci přežít, potřebují mít co nejvíce prostředků protivzdušné obrany a co nejvíce munice,“ dodal nejmenovaný zástupce americké armády.