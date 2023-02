Obrovské lidské ztráty a příliš velký vliv. Putin zatočil s wagnerovci, nesmí verbovat vězně

Náměstkyně zmínila jedno výcvikové středisko v Rostovské oblasti, které podle ní vysílá do boje asi pět set narychlo vycvičených mobilizovaných týdně, z nichž většina absolvuje výcvikový kurz v délce maximálně tří týdnů. „Do jednotek se dostanou takoví vojáci, kteří nechtějí plnit roli sebevražedných čet a uchylují se k úmyslnému poškozování vojenské techniky, hlavně motorů,“ tvrdí Maliarová.

V čele ruských vojsk nově stanul generál Valerij Gerasimov a Rusko nedávno pod jeho taktovkou zahájilo obávanou ofenzivu na Donbase. Gerasimov měl přinést tradičnější způsob vedení války oproti wagnerovcům, jejichž agresivní zapojení do bojů se zprvu ukázalo jako účinné, avšak současně znamená pro Moskvu obrovské ztráty.

Kreml v lednu rozhodl o změnách taktiky na Ukrajině, kde se Rusům nepodařilo dosáhnout rychlého vítězství, ba naopak o řadu okupovaných území opět přišli. Mezinárodní institut strategických studií (IISS) navíc odhaduje, že jen za prvních devět měsíců boje ztratila ruská armáda na Ukrajině o téměř 40 procent své předválečné tankové flotily, což nutí Rusko sáhnout do svých stále ještě značných zásob z dob studené války, píše britský Guardian.

Prigožin kdysi popíral existenci Wagnerovy milice, nyní ovšem zcela otevřeně mluví o jejím angažmá na Ukrajině. „Podívejme se na milici Wagner, na to, co teď předvádí,“ upozornil před pár dny náčelník generálního štábu pozemních sil francouzské armády Pierre Schill. Skupina se podle něj snaží vybojovat „své místo v Kremlu“ a ukazuje při tom, že je „obávaným nepřítelem“. Milice „je schopna zaplatit v krvi velmi vysokou cenu,“ podotkl Schill.

Ruské síly se Bachmut snaží obsadit už dlouhé měsíce. O víkendu Moskva tvrdila, že dobyly vesnici Krasna Hora asi pět kilometrů severně od Bachmutu, ale Ukrajina to následující den popřela. Britští zpravodajci nicméně očekávají, že wagnerovcům se v posledních dnech „takřka jistě“ podařilo dosáhnout dalších menších zisků kolem severního předměstí Bachmutu, včetně Krasne Hory.

Žoldnéřské skupině se přitom ani za cenu mnoha lidských životů dosud nepodařilo dobýt Bachmut, který slibovali přinést na stříbrném podnosu přímo ruskému vůdci Vladimiru Putinovi. Východoukrajinské město má pro Moskvu strategický význam, jelikož jeho dobytí by znamenalo ovládnout tah na východ do Kramatorsku a Slavjansku.

Dezertér si kopal vlastní hrob

Podle amerického listu The New York Times na Prigožinovu nabídku odpuštění zbytku trestu výměnou za účast ve válce přistoupily stovky ruských vězňů. Pracovníci západních tajných služeb a skupiny hájící práva vězňů hovoří o čtyřiceti až padesáti tisících takto mobilizovaných, uvedla americká stanice CNN.

Ta nedávno zveřejnila rozhovory se dvěma Rusy, kteří se do řad wagnerovců dostali z ruského vězení. Oba muži jsou ženatí a mají děti, jeden z nich si odpykával dvacetiletý trest za zabití. Ukrajinci je zajali ke konci loňského roku. Po odchodu z vězení dostali jen krátký a základní výcvik.

„Bylo nás devadesát. Šedesát zemřelo v tom prvotním výpadu,“ líčil jeden zajatec první ofenzivu, do níž byl na východě Ukrajiny zapojen. „Když jedna skupina není úspěšná, hned je vyslána další. Když je druhá neúspěšná, pošlou další skupinu,“ dodal Rus.

Druhý z mužů hovořil o útoku skrze les nedaleko města Lysyčansk v Luhanské oblasti, který nakonec trval pět dní. „První kroky do lesa byly složité kvůli všem těm rozmístěným minám. Z deseti chlapů bylo sedm okamžitě zabito… Jste tam pět dní, lidé umírali hned vedle mě, modlili se k Bohu, prosili o vodu,“ vzpomínal muž.

Za neuposlechnutí rozkazu zaútočit přitom hrozilo okamžité zastřelení. „Jeden muž zůstal na své pozici, měl velký strach, byl to jeho první útok. Dostali jsme rozkaz běžet dopředu, ale on se schoval pod stromem a odmítal. Bylo to nahlášené velení a bylo hotovo. Odvedli ho padesát metrů od základny. Kopal si svůj hrob a pak ho zastřelili,“ vypověděl jeden z Rusů.

Dobrovolníci se hledají hůře

V průběhu času se objevilo na sociálních sítích několik videí s brutálními metodami wagnerovců. Loni v listopadu kupříkladu milice v jednom z nich popravila dezertéra Jevgenije Nužina, který byl bývalým vězněm.

V únoru šlo zase o vraždu kladivem u 44letého Dmitrije Jakuščenka, jenž přeběhl na Ukrajinu čtyři dny poté, co se přidal k wagnerovcům. Ruská skupina ale později video sama zpochybnila. V novém videu voják říká: „Bylo mi odpuštěno.“ Prigožin ho dokonce nazývá „skvělým chlapíkem“. Nicméně o tom, kde se Jakuščenko může nacházet, chybí informace, a tak dle BBC stále může být po smrti.