Wagnerovci verbují Srby do bojů na Ukrajině. „Co to Srbsku děláte?“ reagoval Vučić

Účast Srbů v zahraničních konfliktech je ilegální. „Co to Srbsku děláte, co vy z wagnerovců vyzýváte (do války), když je to v rozporu s předpisy? Samozřejmě, že to zákon zakazuje,“ řekl Vučić v televizi. V zemi je podle něj „mnoho neodpovědných jedinců“, kteří by volání Wagnerovy skupiny mohli vyslyšet.

Šéf srbské bezpečnostní agentury nábor wagnerovců kryje, tvrdí právník

V souvislosti s činností wagnerovců též podalo několik protiválečných skupin se sídlem v Srbsku řadu trestních oznámení. Dotýkají se například ruského velvyslance, členů krajně pravicové skupiny Narodni Patrole nebo ředitele srbské Bezpečnostní informační agentury (BIA) Aleksandara Vulina, který do úřadu nastoupil teprve na začátku prosince. Vulin předtím zastával funkci ministra vnitra a bývá považován za jednoho z nejvíce proruských politiků v zemi.

Za trestními oznámeními stojí bělehradský právník Čedomir Stojković, podle kterého je do verbování bojovníků na stranu okupačních sil zapojená i ruská diplomatická mise v Srbsku. Šéf bezpečnostní agentury Vulin pak podle něj o těchto snahách věděl, ale pro jejich potlačení nepodnikl žádné kroky. „Máme důvodné podezření, že Aleksandar Vulin jako ředitel BIA vydával příkazy, směrnice a pokyny, aby nezabránil aktivitám Wagnerovy skupiny v Srbsku,“ uvedl Stojković pro Svobodnou Evropu.

Poukázal také na to, že na webových stránkách ruské ambasády byl zveřejněn postup ke vstupu do ruské armády. Tyto pokyny byly vydány před několika lety a poté, co se začaly šířit na sociálních sítích, je ambasáda odstranila, zůstaly však v historii internetového vyhledávače.