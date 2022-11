Rusko verbuje afghánské vojáky se špičkovým americkým výcvikem. Chce pro ně vytvořit cizineckou legii

Veterány afghánských speciálních jednotek se snaží do svých řad získat ruská armáda. Bývalí členové komand prošli vysoce kvalitním výcvikem americké nebo britské armády, dnes se však kvůli převzetí moci Talibanem musí skrývat. Jejich nasazení na Ukrajině by mohlo ruské síly značně posílit, napsaly servery Foreign Policy a agentura AP. Nabídku na zformování speciální cizinecké legie Afgháncům podle nich zprostředkovávají wagnerovci, přijmout by ji podle jejich odhadů mohlo až deset tisíc bývalých příslušníků afghánských speciálních sil.