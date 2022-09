Češi zachraňovali spolupracovníky z Kábulu s nasazením vlastních životů. „Jinak bych zmizel,“ říká evakuovaný Afghánec

Taliban začal varovně střílet

„Kdybych neutekl ze země, tak by se mi stalo to samé, co mnoha jiným lidem. Zmizel bych. Lidé prostě zmizeli a už je nikdo nikdy nenašel,“ rekapituluje události po roce Fahím. Ve chvíli, kdy Taliban vstoupil do Kábulu, byla Fahímova žena jen čtvrtý den po porodu jejich čtvrtého dítěte. On sám jel na letiště rovnou z práce. Lidé z jednotky KAMBA se ho snažili nasměrovat na nějaký bod v okolí letiště, kde by ho mohli vyzvednout. „Zjistili jsme ale, že žádné takové místo už neexistuje,“ líčí Poul.

Talibanci zatarasili přístupy na letiště svými checkpointy, za kterými uvázly tisíce lidí, kteří se snažili dostat ze země. Jeden z účastníků záchranné mise vzpomíná na tehdejší situaci na letišti: „Ten dav byl postupem času nekontrolovatelný a snažil se dostat dovnitř. Taliban už také nebyl schopen to kontrolovat, začali střílet varovné výstřely. A my také. V ten moment jsme si vyhodnotili, že je lepší to místo opustit.“