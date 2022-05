Před rokem řídil finance Afghánistánu. Nyní řídí taxi po ulicích Washingtonu

Na otázku reportérky BBC jaké to je být znovu před afghánským velvyslanectvím v USA, odpověděl, že je to těžké. Ještě před rokem totiž řídil celý státní rozpočet a jezdíval sem nejméně dvakrát ročně na zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. „Bylo to neuvěřitelné. Když jsem odjížděl, afghánské provincie byly jedna po druhé zabírány. Můj odhad byl, že hlavní město vydrží a bude bojovat minimálně několik let,“ vzpomíná.

Podle něj je afghánský příběh tragický. „Jde o pětatřicet až čtyřicet milionů lidí zajatých fanatickou skupinou, která nevěří v základní lidská práva, základní práva menšin, základní práva více než padesáti procent populace, to jest žen. Úplně to obrací více než dvacet let pokroku, který jsme udělali.“

Říká, že prošel velmi těžkým obdobím, ale na konci dne se musíte soustředit na to, jak se dostat z takové situace. „A mám za to, že moje práce mě nikdy nedefinovala. Ani práce ministra a ani ta současná. Myslím, že je to poprvé, co jsem čelil takovým krizím, ale doufejme, že to ze mě dělalo lepšího člověka, že jsem pokornější. Život jde ale dál. Můžete buď ustrnout v minulosti a naříkat nad ní, nebo jít dopředu a usilovat o obnovení,“ míní bývalý politik.