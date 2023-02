Rusko hromadí statisíce vojáků, útoky sílí. „Myslím, že to začalo,“ říká Zelenskyj k obávané ofenzivě

Moskva od té doby neustále doplňuje své síly v Donbasu a snaží se prolomit linie, které se na východě země vytvořily před devíti lety, kdy Rusko poprvé podnítilo povstání na východě Ukrajiny, píše list The New York Times.

Nejpravděpodobnějším scénářem je podle ukrajinských politiků nový ruský útok z Luhanské oblasti směrem na Charkov. Poté by se Rusové snažili využít dálnici, která vede přes Kramatorsk na jih na Slavjansk, a dále by ofenziva mířila směrem na Poltavu a do Dnipra, informoval zpravodaj ČT na Ukrajině Andreas Papadopulos s tím, že Rusové by tak odřízli elitní ukrajinské oddíly v Donbasu, které nepovolují Rusům další významný posun v oblasti východu země.

Ukrajina už se připravuje na nejhorší. „Hloubí příkopy, staví fortifikační zařízení a připravuje se na boj o klíčové komunikace vedoucí jihozápadním směrem až k městu Dnipro. To je to jediné, co může Ukrajina v této chvíli podniknout,“ konstatoval zpravodaj.