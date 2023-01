Oholená armáda bez mobilů. Ruské síly krotí generál Gerasimov, Kyjev čeká útoky výsadkářů

Boje na východě zintenzivní, obává se Kyjev

Ukrajina se podle Skibického musí v příštích měsících připravit na větší boje jak v Luhanské, tak i Doněcké oblasti. „Stále sledujeme přesun 2. mechanizované divize 1. tankové armády z Běloruska. Nevylučujeme, že se mohou znovu pokusit vstoupit na naše území přes hranici,“ upozornil šéf ukrajinské vojenské rozvědky.

Po velkém vpádu na Ukrajinu loni 24. února obsadily ruské síly téměř celou Luhanskou oblast a velkou část Doněcké oblasti včetně přístavního města Mariupol. Ukrajinská armáda začátkem října osvobodila strategické město Lyman severně od Doněcké oblasti a spolu s bleskovým osvobozením severovýchodní Charkovské oblasti vytvořila podmínky pro postup Ukrajiny do Luhanské oblasti.

Ruským silám se naopak v posledních týdnech daří v oblasti Bachmutu na severu Doněcké oblasti, kde se podle Kyjeva dál bojuje o strategické město Soledar a podle posledních zpráv se ruským silám daří obkličovat Bachmut. Podle ukrajinského generálního štábu se dokonce již bojuje i uvnitř města.

„Bachmut nemá velký strategický význam, ale je to místo, které začíná mít symbolický význam, který jsme třeba v minulosti viděli u Mariupolu, to znamená, že Rusko to místo chce a chce ukázat, že je možné postupovat dál. Je to jediné místo, kde Rusové intenzivně tlačí a mají jakousi ofenzivní aktivitu,“ řekl ČT24 brigádní generál Mičánek.