Prigožin a Kadyrov se pouštějí do stále tvrdší kritiky armády. V Kremlu jim to zatím prochází

„Oligarchové a další představitelé elit si dál žijí v naprostém pohodlí. Dokud do války nepůjdou i jejich děti, tak se žádná skutečná mobilizace konat nebude,“ vyjádřil se tento týden Prigožin.

Oba muže spojuje i to, že mají k dispozici telegramové kanály se stovkami tisíc sledujících, které slouží jako jejich vlastní média, na kterých kritiku otevřeně zveřejňují. Bojovníci je zdraví přímo z fronty.

Jednotky pod velením Kadyrova a Prigožina mají i vlastní styl a ideologii. Velitelé Kadyrovců se odvolávají na muslimskou víru svých bojovníků. Jevgenij Prigožin zase opakuje, že se ve své armádě neštítí nikoho, ani zločinců a vězňů. „Velký pozor si dáváme na ty, kteří jsou ve vězení za sexuální zločiny. Ale chápeme, že chyby se občas stávají,“ uvažoval před časem na Telegramu Prigožin.

Reakce Kremlu

Podle amerického Institutu pro studium války je ale věhlas obou mužů už příliš velký a Kreml se ho zřejmě snaží usměrnit. „Putin se možná pokouší napravit mediální obraz ministra obrany Sergeje Šojgua a čelit tak rostoucímu vlivu proválečné frakce takzvaných siloviků,“ napsali v pravidelné zprávě analytici minulý týden.

Na rozdíl od ruského ministra ale Kadyrov a Prigožin získávají sympatie tím, že s veřejností mluví otevřeněji. A když někdo opovrhuje jejich jednotkami, vyzvou ho, ať sám vstane z pohovky a vyrazí na frontu.

Podle redaktorky Deníku N Petry Procházkové ale zdánlivě překvapivá kritika neohrožuje garnituru ruského prezidenta. „Myslím si, že režim Vladimira Putina kontroluje i to, aby kritika odpovídala přesně tomu, co on potřebuje. Aby ani jedna ze soupeřících klik v celém bloku silových ministerstev a tajných služeb neměla navrch,“ uvedla v pořadu Horizont ČT24.

Dodala, že si myslí, že silná vyjádření Kadyrova a Prigožina nejsou ruskému vedení na obtíž, protože „kritizují, co kritizovat v danou chvíli mají.“ Právě vůdce Wagnerovců podle ní těží z toho, že se po letech v ústraní stal mediální hvězdou. „Vystupuje veřejně a může si dovolit kritizovat vysoce postavené generály. Ale to jen do chvíle, než Kremlu náhodou přeroste přes hlavu,“ odhaduje Procházková.