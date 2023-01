Rusko obsadilo Soledar, tvrdí jeho ministerstvo obrany i americký Institut pro studium války

Další postup by mohl směřovat ke Krasne Hore

Server Meduza píše, že dobytí Soledaru by pro Kreml znamenalo víc než vojenský a politický úspěch. Otevřelo by možnost pro obsazení Bachmutu, vzdáleného asi deset kilometrů jižně od Soledaru, a Siversku, vzdáleného asi dvacet kilometrů severně.

Pokud by Rusko přeťalo silnici z Bachmutu do Siversku, kam část ukrajinských vojáků ustoupila ze Soledaru, bude přímá cesta mezi ukrajinskými jednotkami v těchto místech přeťata. Pro jejich velení by to ale neznamenalo bezprostřední katastrofu, protože Bachmut i tak Siversk jsou bezpečně spojeny jinými silnicemi s hlavní týlovou základnou Ukrajiny v Kramatorsku.

Aby mohla ruská strana obklíčit Bachmut, musela by se zmocnit dálničního uzlu v Krasne Hore severně od města a opevněného prostoru v obci Kliščijivka na jihu.