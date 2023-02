Čekala jsem, že se budou dít věci jako v Čečensku. Bylo to ještě horší, říká kronikářka masakrů v Buče a Irpini

Novinářka Podobná v Irpini před válkou žila v panelovém domě. Ve své knize nyní popisuje, jak se po 24. únoru její město pomalu měnilo v opuštěné ruiny. „Probudila jsem se do nové reality. Do reality, kde nikde ve tvé zemi není bezpečno. Do reality, kde tvůj bývalý život prostě rozdrtí ruské tanky,“ ohlíží se.

Doplňuje, že drtivý osud měst Buča a Irpiň očekávala už od začátku konfliktu s Ruskem v roce 2014. „To, co se dělo ve Slovjansku v Doněcké oblasti nebo také v Doněcku a Luhansku, bylo násilí obrovských rozměrů. Nechápu, jak je to možné, ale vůbec nikdo neví o věznici a mučírně v centru Doněcku,“ říká s tím, že systematické válečné zločiny ruských vojáků jí připomínají chování nacistického Německa za druhé světové války.

Na hrůzy války vzpomíná před svým bývalým domovem. „Pod tímto domem ležela tři těla neznámých lidí. U sousedního domu také. Dozvěděla jsem se to až později díky Tarasu Zovčenkovi (člen městské rady města Irpiň, pozn. red.) a účtu na sociální síti Telegram. Byly na něm fotografie zemřelých, aby je jejich blízcí mohli zkusit poznat. Na jedné fotografii byl menší pytel s kostmi, které patřily člověku žijícímu v sousední budově. Proto vám upřímně řeknu, že jsem to čekala,“ doplňuje.